Экономика и бизнес 28.04.2023 в 11:37

Горнякам Бурятии добавили интернет-скоростей

Жители Иракинды теперь могут без ограничений пользоваться цифровыми сервисами
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Текст: Константин Воронов
Горнякам Бурятии добавили интернет-скоростей
МегаФон модернизировал телеком-инфраструктуру и улучшил качество 4G в горняцком поселке Иракинда в Бурятии. Специалисты компании запустили дополнительные слои LTE, обеспечив устойчивый мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит\с. Проведенные работы также помогли расширить возможности для современных голосовых звонков по технологии VoLTE, которая позволяет общаться с кристально чистым звуком, не прерывая интернет-сессию. В Иракинде проживает около 600 человек, в том числе вахтовики, которым важно иметь качественный мобильный интернет и голосовую связь, чтобы решать рабочие вопросы и общаться с родными и близкими.

После модернизации еще большее количество абонентов может пользоваться всеми цифровыми сервисами: скачивать данные, смотреть фильмы, звонить по видеосвязи. Сейчас качество интернета и голосовых вызовов в поселке остается на высоком уровне и при пиковых нагрузках – в выходные и праздничные дни.

Так по данным обезличенной аналитики МегаФон, в марте 2023 года абоненты Иракинды увеличили активность в мобильной сети почти на 15%. Пользователи чаще всего предпочитают проводить свободное время за просмотром фильмов в онлайн-кинотеатрах и на видеохостингах, слушать музыку в потоковом формате. На это уходит около 50% всего абонентского трафика, на социальные сети и мессенджеры – около 16%, на поиск информации через браузер приходится до 18% мобильного интернета.

«Как правило жители удаленных населенных пунктов активно пользуются интернетом и наращивают объем трафика быстрее горожан. Мы модернизируем телеком-оборудование и обеспечиваем абонентам комфортные условия для общения, работы и отдыха при помощи современных цифровых сервисов. Отдаленные поселения остаются приоритетным направлением оператора по развитию сети 4G», – рассказала директор регионального отделения МегаФона Олеся Степанова.

Фото: «Номер один»
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