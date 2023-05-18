Взять ипотеку в Бурятии станет сложнее

С 1 мая Центробанк РФ ужесточил регулирование ипотеки, в том числе повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора.Как отмечается, совместные программы банков и застройщиков приводят к удорожанию квартир в новостройках, что увеличивает также разрыв в стоимости с вторичным жильем. Сообщается, что принятые меры направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, а также купировать риски ценового пузыря. В Бурятии это вызвало серьезное беспокойство у риелторов, выразивших опасения по поводу надвигающегося кредитного кризиса. Ведь ипотека для заемщиков Бурятии - основной инструмент при покупке жилья.«Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве», - сказано в заявлении регулятора, где также сообщается, что данные надбавки будут учитывать завышение стоимости жилья на первичном рынке при использовании ипотеки.По данным «Дом.РФ», средние ставки по рыночным программам ипотеки в топ-20 банках с начала этого года держатся в диапазоне 11–11,2% годовых. Некоторые банки в мае ужесточили требования к заемщикам, увеличили процентные ставки и сроки погашения. Так, Совкомбанк повысил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5%, сообщил РБК представитель кредитной организации. Ставки теперь начинаются от 11,99% годовых.Специалисты и эксперты сектора недвижимости Бурятии прогнозируют серьезные изменения на рынке продаж жилья в Бурятии в 2023 году.- Одним из главных факторов, отрицательно влияющих на спрос на жилье, считаются новые условия ипотечного кредитования. Стоимость жилья в регионе в мае-июне останется примерно на том же уровне, что и сейчас, но возрастут затраты на покупку дома или квартиры и затянется процесс погашения кредита. В свою очередь, это может привести к сокращению количества посредников на рынке недвижимости, уменьшению объема нового строительства и продаж уже построенного жилья, - говорит улан-удэнский риелтор Мария Будаева.Эксперт Лариса Бибишева полагает, что ужесточение условий выдачи кредитов скажется на рынке, но не сразу.- Банки выдают одобрение на ипотечные кредиты на срок 90 дней, и только к июлю мы увидим полную картину, - говорит она. - Но если первичный рынок просядет, а здесь доля ипотечного кредитования очень высока, то это наверняка отразится и на ценах на вторичном рынке жилья.При этом спрос на жилье в Бурятии колоссален, особенно в Улан-Удэ. Однако обещания об удовлетворении спроса и улучшении качества жилых помещений и услуг, предоставляемых на рынке жилья, могут стать реальностью только при достаточном уровне государственного контроля и регулирования в этой сфере. И здесь Центробанк пытается сыграть на опережение, не допустив краха откровенно перегретого рынка, где цены за три года выросли почти на 80%. И сегодня, когда очевидно, что большинство заемщиков с трудом обслуживает ипотечные займы, стало критически важным не допустить массового дефолта заемщиков. Именно поэтому Центробанк постепенно «сдувает» жилищный пузырь, не допуская, чтобы он лопнул.Фото: pixabay.com