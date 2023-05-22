Бурятский деловой центр в Улан-Удэ продали

Миллиардер Михаил Слипенчук, владелец ИФК «Метрополь», скупивший в «нулевые» годы по сходной цене крупнейшие горнорудные активы бурятского региона и построивший туристическую инфраструктуру, которую венчал улан-удэнский аэропорт, избавился от своего предпоследнего актива. Бурятский деловой центр (БДЦ), которым ранее владели структуры г-на Слипенчука, перешел к дочерней компании АФК «Система».Офисно-гостиничный комплекс «Бурятский деловой центр» с пятизвездочным отелем построен в самом центре города и олицетворял амбициозность Михаила Слипенчука в построении его деловой империи, завязанной прежде всего на разработке полиметаллов (Озерное, Холоднинское и Ермаковское месторождения) и туризме (аэропорт «Байкал», БДЦ в Улан-Удэ и отель «Байкальская Ривьера» в Гремячинске).В 2011 году Михаил Слипенчук занял пост зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В это же время он занимал второе место в списке богатейших депутатов Госдумы и 148-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Однако присоединение Крыма к России и введение за это первых западных санкций ударили по инвестиционному климату в стране и привели к падению доходности компаний депутата Госдумы.После этого у Михаила Слипенчука по отношению к Бурятии кардинально сменились приоритеты и стратегии в связи со снижением доходности данных активов. Сыграло свою роль и то, что г-на Слипенчука вынудили уйти из большой политики. В 2017 году Роснедра отозвали у структуры ИФК «Метрополь» Михаила Слипенчука лицензию на Холоднинское месторождение в Бурятии. В недрах месторождения сосредоточено до 30% российских запасов цинка и до 15% свинца.Миллиардер, попавший в санкционные списки Украины, стал постепенно избавляться от всех активов в Бурятии, продав месторождения и аэропорт. К осени 2022 года Бурятский деловой центр площадью 16,5 тыс. квадратных метров был выставлен на продажу за 900 млн рублей. Однако лишь в мае 2023 года стало известно, что объект перешел в АФК «Система». Впрочем, информированный источник, владеющий ситуацией, сообщил, что продажи как таковой могло и не быть.- Ранее строительство финансировали структуры АФК «Система» и объект находился у них в залоге. Михаил Викторович, безусловно, мог рассчитаться, однако для него, видимо, было важнее не отвлекать ресурсы на непрофильную деятельность, - сообщил он.Символично, что напротив проданного Бурятского делового центра стоят скульптуры воинов на конях. Злые языки утверждают, что лицо одного из всадников очень похоже на самого Михаила Слипенчука. Изображение второго всадника смахивает на лицо тогдашнего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева. При котором структуры Слипенчука оформили дефицитную землю под строительство БДЦ в самом центре города. Установка всадников, судя по всему, была призвана олицетворять некие помпезные образы политических и экономических воинов «нулевых». Однако реальность оказалось куда более прозаичнее. Сегодня их образы вызывают лишь недоумение, хотя они еще могут сгодиться как туристическая достопримечательность.В настоящее время, по сведениям «Номер один», в Бурятии у структур экс-депутата Госдумы в Бурятии осталась под контролем лишь небольшая гостиница «Байкальская Ривьера» в Горячинске.Фото: «Номер один»