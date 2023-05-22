Экономика и бизнес 22.05.2023 в 17:00

Бурятский деловой центр в Улан-Удэ продали

Экс-депутат Госдумы Михаил Слипенчук избавился почти от всех активов
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Бурятский деловой центр в Улан-Удэ продали
Миллиардер Михаил Слипенчук, владелец ИФК «Метрополь», скупивший в «нулевые» годы по сходной цене крупнейшие горнорудные активы бурятского региона и построивший туристическую инфраструктуру, которую венчал улан-удэнский аэропорт, избавился от своего предпоследнего актива. Бурятский деловой центр (БДЦ), которым ранее владели структуры г-на Слипенчука, перешел к дочерней компании АФК «Система».

Офисно-гостиничный комплекс «Бурятский деловой центр» с пятизвездочным отелем построен в самом центре города и олицетворял амбициозность Михаила Слипенчука в построении его деловой империи, завязанной прежде всего на разработке полиметаллов (Озерное, Холоднинское и Ермаковское месторождения) и туризме (аэропорт «Байкал», БДЦ в Улан-Удэ  и отель «Байкальская Ривьера» в Гремячинске).

В 2011 году Михаил Слипенчук занял пост зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В это же время он занимал второе место в списке богатейших депутатов Госдумы и 148-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Однако присоединение Крыма к России и введение за это первых западных санкций ударили по инвестиционному климату в стране и привели к падению доходности компаний депутата Госдумы.

После этого у Михаила Слипенчука по отношению к Бурятии кардинально сменились приоритеты и стратегии в связи со снижением доходности данных активов. Сыграло свою роль и то, что г-на Слипенчука вынудили уйти из большой политики. В 2017 году Роснедра отозвали у структуры ИФК «Метрополь» Михаила Слипенчука лицензию на Холоднинское месторождение в Бурятии. В недрах месторождения сосредоточено до 30% российских запасов цинка и до 15% свинца.

Миллиардер, попавший в санкционные списки Украины, стал постепенно избавляться от всех активов в Бурятии, продав месторождения и аэропорт. К осени 2022 года Бурятский деловой центр площадью 16,5 тыс. квадратных метров был выставлен на продажу за 900 млн рублей. Однако лишь в мае 2023 года стало известно, что объект перешел в АФК «Система». Впрочем, информированный источник, владеющий ситуацией, сообщил, что продажи  как таковой могло и не быть.

- Ранее строительство финансировали структуры АФК «Система» и объект находился у них в залоге. Михаил Викторович, безусловно, мог рассчитаться, однако для него, видимо, было важнее не отвлекать ресурсы на непрофильную деятельность, - сообщил он.

Символично, что напротив проданного Бурятского делового центра стоят скульптуры воинов на конях. Злые языки утверждают, что лицо одного из всадников очень похоже на самого Михаила Слипенчука. Изображение второго всадника смахивает на лицо тогдашнего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева. При котором структуры Слипенчука оформили дефицитную землю под строительство БДЦ в самом центре города. Установка всадников, судя по всему, была призвана олицетворять некие помпезные образы политических и экономических воинов «нулевых». Однако реальность оказалось куда более прозаичнее. Сегодня их образы  вызывают лишь недоумение, хотя они еще могут сгодиться  как туристическая достопримечательность.

В настоящее время, по сведениям «Номер один», в Бурятии у структур экс-депутата Госдумы в Бурятии осталась под контролем лишь небольшая гостиница «Байкальская Ривьера» в Горячинске.

Фото: «Номер один»
Теги
слипенчук

Все новости

Ревнивый житель Бурятии едва не убил человека
22.05.2023 в 17:58
В день фестиваля «Последний звонок» в Улан-Удэ усилят работу автобусов по маршруту №37
22.05.2023 в 17:19
Бурятский деловой центр в Улан-Удэ продали
22.05.2023 в 17:00
Олимпиадада илагшадые Игорь Марковец амаршалба
22.05.2023 в 16:47
Выехать из 102-го квартала Улан-Удэ станет проще
22.05.2023 в 16:38
В Улан-Удэ Селенгинский мост обещают заасфальтировать до конца недели
22.05.2023 в 16:25
В Бурятии аттестованы экспортеры дериватов в Юго-Восточную Азию
22.05.2023 в 16:15
Ремонт «третьей» тепломагистрали в Улан-Удэ: ГВС дадут лишь 1 сентября
22.05.2023 в 16:01
«Провел в коме 8 месяцев»
22.05.2023 в 15:46
Мэрию Улан-Удэ заставляют провести воду в 121-126 микрорайоны
22.05.2023 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Бурятии аттестованы экспортеры дериватов в Юго-Восточную Азию
Они поставляют мускус кабарги, желчь бурого медведя в КНР, Южную Корею, Гонконг, Таиланд
22.05.2023 в 16:15
Руководство ВСЖД войдет в состав группы по развитию дальневосточных городов
Решение принято в ходе совещания начальника ВСЖД Вадима Владимирова с зампредом правительства Бурятии Евгением Луковниковым
22.05.2023 в 15:33
Осталось несколько дней!
26 мая, в День предпринимателя, центр «Мой бизнес» проведёт для вас большое мероприятие
22.05.2023 в 11:52
Домохозяйства Бурятии в месяц тратят на члена семьи 15,5 тыс руб
Много денег уходит на мясо, хлеб, молоко, ГСМ и ЖКХ, на выпивку ничего не остается
22.05.2023 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru