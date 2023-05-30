Экономика и бизнес 30.05.2023 в 16:59

Более 7 миллионов самозанятых зарегистрировалось в России с 2019 года

В Бурятии сейчас уже более 26 тысяч самозанятых, все они могут рассчитывать на господдержку
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Текст: Иван Иванов
Более 7 миллионов самозанятых зарегистрировалось в России с 2019 года
Сегодня в России самозанятые являются самым быстрорастущим институтом: если в 2019 их было чуть больше 337 тысяч, то сейчас их более 7,5 миллионов.

Наибольшая часть самозанятых – молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет. При этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10 %.

«Значительная часть из них работает в таких сферах, в которых они могут наращивать профессионализм и маржинальность своей деятельности, но вот развивать дело и нанимать сотрудников уже не могут. Это, например, репетиторство, транспортные услуги, ремонтные работы, сдача квартир. В данной категории непостоянная интенсивность ведения деятельности – 25-30 % не проводят ни одной транзакции в течение года. Институт самозанятых относительно молодой, и мы еще накапливаем статистику и продолжаем работать с ними в режиме эксперимента», – комментирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

С 2020 года благодаря расширению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые граждане могут претендовать на такую же поддержку, как и предприниматели: финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другую. Получить ее можно в центре «Мой бизнес».

Отметим, в 2022 году количество самозанятых в Бурятии увеличилось на 9 тысяч человек. На данный момент в республике зарегистрировано более 26 тысяч самозанятых, большая часть которых работает в сфере услуг.

- В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятым предоставляется господдержка в виде льготных кредитов и микрозаймов от 50 тысяч до 1 млн. рублей, займов под поручительство Гарантийного фонда Бурятии. В центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить бесплатные профильные консультации и пройти обучение, а также получить услуги по разработке логотипа и фирменного стиля, продвижению товаров и услуг оффлайн и онлайн, размещению продукции на маркетплейсах, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

Добавим, что в 2022 году была создана онлайн-витрина для самозанятых. На данной площадке самозанятые совершенно бесплатно могут рассказать о себе и своем проекте, презентовать продукцию и услуги. Зарегистрироваться на онлайн-витрине можно по ссылке.

Фото: скриншот сайта msp03.ru
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