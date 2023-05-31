Экономика и бизнес 31.05.2023 в 10:38

Тимлюйский цементный завод готов к сезону пиковых нагрузок

Все плановые ремонты на предприятии завершены
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Текст: Константин Воронов
Тимлюйский цементный завод готов к сезону пиковых нагрузок
ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершает подготовку к строительному сезону – 2023. В производственных цехах проведены плановые ремонты оборудования, работы по техническому обслуживанию основных узлов и агрегатов.

Близится к финалу ремонт подкранового пути на объединенном складе. В цехе «Обжиг» завершен плановый ремонт вращающейся печи № 1. Обновлена часть корпуса, уложено 44 погонных метра футеровки, полностью заменены цепные завесы на трех участках.

Готов к пиковым нагрузкам строительного сезона – 2023 мельничный парк предприятия. В цехе «Помол» завершены комплексные ремонты сырьевой мельницы № 5, цементных мельниц № 7, 8 и 10. На каждом из агрегатов прошли работы по ремонту корпуса и установке отечественной либо импортной бронефутеровки. На сегодняшний день цементные мельницы эксплуатируются в штатном режиме.


На предприятии продолжается обновление и расширение парка спецтехники. С начала года на Тимлюйский цементный завод поступили гидравлический экскаватор, тяжелый бульдозер и два карьерных самосвала. Данная техника занята на разработке второго и третьего рудных тел Таракановского карьера. В апреле приобретены три седельных тягача, два из них в связке с новыми самосвальными полуприцепами задействованы в доставке известняка с карьера на промплощадку. В начале июня на завод поступит цементовоз-бочка, использование которого в составе с третьим седельным тягачом улучшит сервис доставки цемента потребителям в разгар строительного сезона.

«Своевременное проведение ремонтной кампании и обновление автопарка позволяют заводу качественно выполнять производственные задачи и обеспечивать рынок качественной продукцией в требуемом объеме точно в срок», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

Фото: предоставлено компанией «ТимлюйЦемент»
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