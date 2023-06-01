В Бурятии взлетели зарплаты строителей

Общий экономический статус Бурятии остается примерно таким, каким он традиционно был. Как бы ни старался Улан-Удэнский авиазавод, как бы ни прогрессировала добыча невозобновляемых сырьевых ресурсов и ни прирастал бюджет, по целому ряду важных показателей региону еще далеко до среднероссийского уровня. Не говоря уже о выходе в передовики РФ. Это подтверждают различные рейтинги качества жизни в регионах. Потому что положение, которое складывалось в республике поколениями, невозможно изменить быстро.В бурятской экономике есть очень интересные перекосы. Один такой связан с зарплатами и производительностью труда.«Индекс производительности труда в Республике Бурятия стабильно растет, начиная с 2017 года. Наибольшего значения он достиг в 2019 году – плюс 9,2% к предыдущему году», - говорят в Министерстве экономики Бурятии.Затем темпы роста резко упали. Чиновники объясняют это коронавирусом и усилившимся давлением антироссийских санкций.«Рост производительности замедлился до 1,6% в 2021 году. В то же время темп роста заработной платы в 2021 году составил 6,5%, а в 2022 году – 20%. Среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 53,4 тыс. рублей», - отмечает республиканское экономическое ведомство.Уровень в 1,6%, честно говоря, больше походит на статистическую погрешность. Что до денег, если принять во внимание инфляцию, то весомость цифр тоже, скажем так, несколько тускнеет. Но не будем сейчас об этих моментах.У властей Бурятии есть объяснение. Оказывается, рост зарплат персонала на фоне отсутствия адекватного роста производительности труда происходит, прежде всего, из-за проблем с трудовыми ресурсами. Налицо ощутимый дефицит кадров. «Одной из причин кадрового голода является демографическая яма 1990-х годов прошлого столетия. Уровень конкуренции среди работодателей за персонал сейчас крайне высокий, что приводит к росту заработных плат», - кивают бурятские чиновники на времена Ельцина.Пожалуй, самая яркая зарплатная картина сложилась среди строителей Бурятии, где зафиксирована просто фантастическая динамика. Рабочих осыпают деньгами.«В прошлом году в строительной отрасли заработная плата выросла в два раза (в сравнении с 2021 годом. - Прим. ред.) и составила 71,2 тыс. рублей», - указали в Минэкономики Бурятии.Строительные компании, как известно, являются частными компаниями. Думаем, что они непременно переносят свои затраты в стоимость возводимого жилья (или объектов, которые строят по госконтрактам: школ, мостов, дорог). Но такая «балансировка» этого или другого экономического перекоса деньгами не может продолжаться бесконечно.Непростая ситуация с кадрами подталкивает Бурятию к созданию высокопроизводительных рабочих мест, на которых небольшой, но хорошо обученный и оснащенный техникой коллектив может выпускать много продукции.Раз дефицит кадров начинает брать за горло экономику республики, зачем иметь 20 швей с не очень производительными швейными машинками. Надо нанять трех, чтобы они работали на роботизированной швейной, вязальной линии.«Могучая кучка» из трех продвинутых швей-операторов может дать прежний годовой уровень производства, а то и выше - ибо робот под их управлением быстр, точен (мало бракованной продукции), готов работать сутками, не пьет водку, никогда не требует свозить его на курорты Краснодарского края и еще не было прецедента, чтобы робот ушел в декрет.В прошлом году в республике было 109,4 тыс. высокопроизводительных мест. В сравнении с «докоронавирусным» 2019 годом их стало на 13,1 тыс. единиц больше. Хотя, признаем, технологии наступают пока неравномерно, бывают откаты назад.«Рост отмечается практических во всех сферах, в том числе в обрабатывающей промышленности - на 8,5 тыс. единиц, в строительстве - на 3,9 тыс., в торговле - на 2,4 тыс., в добывающей промышленности - на 1,5 тыс.», - отмечают в Минэкономики Бурятии.При этом снижение произошло в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг на 5 тыс. единиц, в государственном управлении - на 1,2 тыс., в сфере образования - на 1 тыс., в сфере сельского и лесного хозяйств - на 0,7 тыс. и по организациям финансовых услуг - на 0,6 тыс. единиц.Больше всего высокопроизводительных рабочих мест есть в обрабатывающей промышленности Бурятии, торговле, транспортировке и хранении. Хуже всего с ними в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.По словам чиновников, в прошлом году практически во всех отраслях экономики велась работа по реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологических производств продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. Среди ближайших целей – продолжить модернизацию заготовки древесины, лесоперерабатывающих производств, внедрение современных средств механизации в строительном комплексе Бурятии.Ленин писал: «капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда». С социалистическим трудом вышло не очень убедительно. Но значение производительности труда остается большим.В начале промышленной революции в Англии возникла известная проблема - «машины съедают людей».Эффективные станки, устанавливаемые владельцем фабрики, приводили к сокращению работников (а также разорению фабрик-конкурентов, не установивших станки). Мы спросили Минэкономики Бурятии, не приводит ли появление на предприятии высокопроизводительных рабочих мест к сокращению работников? Минэкономики не смогло (или не захотело) ответить на этот вопрос.Высокопроизводительное оборудование, машины часто имеют западное происхождение, а сейчас из-за санкций стало очень трудно платить за них в евро и долларах и к тому же вводятся ограничения на поставку в Россию некоторых категорий оборудования. Не срывает ли это планов по открытию новых высокопроизводительных рабочих мест?Минэкономики республики также не смогло прокомментировать данный момент.Способность средних и малых предприятий республики к модернизации производства выглядит, на наш взгляд, очень туманно. Крупные заводы в Бурятии, входящие в российские холдинги, могут «перевооружиться» и перейти к высокопроизводительной работе. Но то, что это по силам многим «середнякам» и «малышам», вызывает огромные сомнения.Если им не помочь, то, очевидно, мы придем к тому, что будем констатировать, что наращивание числа высокопроизводительных рабочих мест в республике начало буксовать. А производительные силы в Бурятии разделились на две группы: большие эффективные заводы и примитивно копошащийся средний, малый бизнес.Фото: «Номер один»