Экономика и бизнес 01.06.2023 в 06:00
В Бурятии взлетели зарплаты строителей
Но это симптом перекоса в экономике республики
Текст: Петр Санжиев
Общий экономический статус Бурятии остается примерно таким, каким он традиционно был. Как бы ни старался Улан-Удэнский авиазавод, как бы ни прогрессировала добыча невозобновляемых сырьевых ресурсов и ни прирастал бюджет, по целому ряду важных показателей региону еще далеко до среднероссийского уровня. Не говоря уже о выходе в передовики РФ. Это подтверждают различные рейтинги качества жизни в регионах. Потому что положение, которое складывалось в республике поколениями, невозможно изменить быстро.
Наша лошадь тихо скачет
В бурятской экономике есть очень интересные перекосы. Один такой связан с зарплатами и производительностью труда.
«Индекс производительности труда в Республике Бурятия стабильно растет, начиная с 2017 года. Наибольшего значения он достиг в 2019 году – плюс 9,2% к предыдущему году», - говорят в Министерстве экономики Бурятии.
Затем темпы роста резко упали. Чиновники объясняют это коронавирусом и усилившимся давлением антироссийских санкций.
«Рост производительности замедлился до 1,6% в 2021 году. В то же время темп роста заработной платы в 2021 году составил 6,5%, а в 2022 году – 20%. Среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 53,4 тыс. рублей», - отмечает республиканское экономическое ведомство.
Уровень в 1,6%, честно говоря, больше походит на статистическую погрешность. Что до денег, если принять во внимание инфляцию, то весомость цифр тоже, скажем так, несколько тускнеет. Но не будем сейчас об этих моментах.
У властей Бурятии есть объяснение. Оказывается, рост зарплат персонала на фоне отсутствия адекватного роста производительности труда происходит, прежде всего, из-за проблем с трудовыми ресурсами. Налицо ощутимый дефицит кадров. «Одной из причин кадрового голода является демографическая яма 1990-х годов прошлого столетия. Уровень конкуренции среди работодателей за персонал сейчас крайне высокий, что приводит к росту заработных плат», - кивают бурятские чиновники на времена Ельцина.
Пожалуй, самая яркая зарплатная картина сложилась среди строителей Бурятии, где зафиксирована просто фантастическая динамика. Рабочих осыпают деньгами.
«В прошлом году в строительной отрасли заработная плата выросла в два раза (в сравнении с 2021 годом. - Прим. ред.) и составила 71,2 тыс. рублей», - указали в Минэкономики Бурятии.
Строительные компании, как известно, являются частными компаниями. Думаем, что они непременно переносят свои затраты в стоимость возводимого жилья (или объектов, которые строят по госконтрактам: школ, мостов, дорог). Но такая «балансировка» этого или другого экономического перекоса деньгами не может продолжаться бесконечно.
Роботы заменяют людей
Непростая ситуация с кадрами подталкивает Бурятию к созданию высокопроизводительных рабочих мест, на которых небольшой, но хорошо обученный и оснащенный техникой коллектив может выпускать много продукции.
Раз дефицит кадров начинает брать за горло экономику республики, зачем иметь 20 швей с не очень производительными швейными машинками. Надо нанять трех, чтобы они работали на роботизированной швейной, вязальной линии.
«Могучая кучка» из трех продвинутых швей-операторов может дать прежний годовой уровень производства, а то и выше - ибо робот под их управлением быстр, точен (мало бракованной продукции), готов работать сутками, не пьет водку, никогда не требует свозить его на курорты Краснодарского края и еще не было прецедента, чтобы робот ушел в декрет.
В прошлом году в республике было 109,4 тыс. высокопроизводительных мест. В сравнении с «докоронавирусным» 2019 годом их стало на 13,1 тыс. единиц больше. Хотя, признаем, технологии наступают пока неравномерно, бывают откаты назад.
«Рост отмечается практических во всех сферах, в том числе в обрабатывающей промышленности - на 8,5 тыс. единиц, в строительстве - на 3,9 тыс., в торговле - на 2,4 тыс., в добывающей промышленности - на 1,5 тыс.», - отмечают в Минэкономики Бурятии.
При этом снижение произошло в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг на 5 тыс. единиц, в государственном управлении - на 1,2 тыс., в сфере образования - на 1 тыс., в сфере сельского и лесного хозяйств - на 0,7 тыс. и по организациям финансовых услуг - на 0,6 тыс. единиц.
Больше всего высокопроизводительных рабочих мест есть в обрабатывающей промышленности Бурятии, торговле, транспортировке и хранении. Хуже всего с ними в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
По словам чиновников, в прошлом году практически во всех отраслях экономики велась работа по реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологических производств продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. Среди ближайших целей – продолжить модернизацию заготовки древесины, лесоперерабатывающих производств, внедрение современных средств механизации в строительном комплексе Бурятии.
Ленин писал: «капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда». С социалистическим трудом вышло не очень убедительно. Но значение производительности труда остается большим.
В начале промышленной революции в Англии возникла известная проблема - «машины съедают людей».
Эффективные станки, устанавливаемые владельцем фабрики, приводили к сокращению работников (а также разорению фабрик-конкурентов, не установивших станки). Мы спросили Минэкономики Бурятии, не приводит ли появление на предприятии высокопроизводительных рабочих мест к сокращению работников? Минэкономики не смогло (или не захотело) ответить на этот вопрос.
Высокопроизводительное оборудование, машины часто имеют западное происхождение, а сейчас из-за санкций стало очень трудно платить за них в евро и долларах и к тому же вводятся ограничения на поставку в Россию некоторых категорий оборудования. Не срывает ли это планов по открытию новых высокопроизводительных рабочих мест?
Минэкономики республики также не смогло прокомментировать данный момент.
Способность средних и малых предприятий республики к модернизации производства выглядит, на наш взгляд, очень туманно. Крупные заводы в Бурятии, входящие в российские холдинги, могут «перевооружиться» и перейти к высокопроизводительной работе. Но то, что это по силам многим «середнякам» и «малышам», вызывает огромные сомнения.
Если им не помочь, то, очевидно, мы придем к тому, что будем констатировать, что наращивание числа высокопроизводительных рабочих мест в республике начало буксовать. А производительные силы в Бурятии разделились на две группы: большие эффективные заводы и примитивно копошащийся средний, малый бизнес.
Фото: «Номер один»
Наша лошадь тихо скачет
В бурятской экономике есть очень интересные перекосы. Один такой связан с зарплатами и производительностью труда.
«Индекс производительности труда в Республике Бурятия стабильно растет, начиная с 2017 года. Наибольшего значения он достиг в 2019 году – плюс 9,2% к предыдущему году», - говорят в Министерстве экономики Бурятии.
Затем темпы роста резко упали. Чиновники объясняют это коронавирусом и усилившимся давлением антироссийских санкций.
«Рост производительности замедлился до 1,6% в 2021 году. В то же время темп роста заработной платы в 2021 году составил 6,5%, а в 2022 году – 20%. Среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 53,4 тыс. рублей», - отмечает республиканское экономическое ведомство.
Уровень в 1,6%, честно говоря, больше походит на статистическую погрешность. Что до денег, если принять во внимание инфляцию, то весомость цифр тоже, скажем так, несколько тускнеет. Но не будем сейчас об этих моментах.
У властей Бурятии есть объяснение. Оказывается, рост зарплат персонала на фоне отсутствия адекватного роста производительности труда происходит, прежде всего, из-за проблем с трудовыми ресурсами. Налицо ощутимый дефицит кадров. «Одной из причин кадрового голода является демографическая яма 1990-х годов прошлого столетия. Уровень конкуренции среди работодателей за персонал сейчас крайне высокий, что приводит к росту заработных плат», - кивают бурятские чиновники на времена Ельцина.
Пожалуй, самая яркая зарплатная картина сложилась среди строителей Бурятии, где зафиксирована просто фантастическая динамика. Рабочих осыпают деньгами.
«В прошлом году в строительной отрасли заработная плата выросла в два раза (в сравнении с 2021 годом. - Прим. ред.) и составила 71,2 тыс. рублей», - указали в Минэкономики Бурятии.
Строительные компании, как известно, являются частными компаниями. Думаем, что они непременно переносят свои затраты в стоимость возводимого жилья (или объектов, которые строят по госконтрактам: школ, мостов, дорог). Но такая «балансировка» этого или другого экономического перекоса деньгами не может продолжаться бесконечно.
Роботы заменяют людей
Непростая ситуация с кадрами подталкивает Бурятию к созданию высокопроизводительных рабочих мест, на которых небольшой, но хорошо обученный и оснащенный техникой коллектив может выпускать много продукции.
Раз дефицит кадров начинает брать за горло экономику республики, зачем иметь 20 швей с не очень производительными швейными машинками. Надо нанять трех, чтобы они работали на роботизированной швейной, вязальной линии.
«Могучая кучка» из трех продвинутых швей-операторов может дать прежний годовой уровень производства, а то и выше - ибо робот под их управлением быстр, точен (мало бракованной продукции), готов работать сутками, не пьет водку, никогда не требует свозить его на курорты Краснодарского края и еще не было прецедента, чтобы робот ушел в декрет.
В прошлом году в республике было 109,4 тыс. высокопроизводительных мест. В сравнении с «докоронавирусным» 2019 годом их стало на 13,1 тыс. единиц больше. Хотя, признаем, технологии наступают пока неравномерно, бывают откаты назад.
«Рост отмечается практических во всех сферах, в том числе в обрабатывающей промышленности - на 8,5 тыс. единиц, в строительстве - на 3,9 тыс., в торговле - на 2,4 тыс., в добывающей промышленности - на 1,5 тыс.», - отмечают в Минэкономики Бурятии.
При этом снижение произошло в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг на 5 тыс. единиц, в государственном управлении - на 1,2 тыс., в сфере образования - на 1 тыс., в сфере сельского и лесного хозяйств - на 0,7 тыс. и по организациям финансовых услуг - на 0,6 тыс. единиц.
Больше всего высокопроизводительных рабочих мест есть в обрабатывающей промышленности Бурятии, торговле, транспортировке и хранении. Хуже всего с ними в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
По словам чиновников, в прошлом году практически во всех отраслях экономики велась работа по реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологических производств продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. Среди ближайших целей – продолжить модернизацию заготовки древесины, лесоперерабатывающих производств, внедрение современных средств механизации в строительном комплексе Бурятии.
Ленин писал: «капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда». С социалистическим трудом вышло не очень убедительно. Но значение производительности труда остается большим.
В начале промышленной революции в Англии возникла известная проблема - «машины съедают людей».
Эффективные станки, устанавливаемые владельцем фабрики, приводили к сокращению работников (а также разорению фабрик-конкурентов, не установивших станки). Мы спросили Минэкономики Бурятии, не приводит ли появление на предприятии высокопроизводительных рабочих мест к сокращению работников? Минэкономики не смогло (или не захотело) ответить на этот вопрос.
Высокопроизводительное оборудование, машины часто имеют западное происхождение, а сейчас из-за санкций стало очень трудно платить за них в евро и долларах и к тому же вводятся ограничения на поставку в Россию некоторых категорий оборудования. Не срывает ли это планов по открытию новых высокопроизводительных рабочих мест?
Минэкономики республики также не смогло прокомментировать данный момент.
Способность средних и малых предприятий республики к модернизации производства выглядит, на наш взгляд, очень туманно. Крупные заводы в Бурятии, входящие в российские холдинги, могут «перевооружиться» и перейти к высокопроизводительной работе. Но то, что это по силам многим «середнякам» и «малышам», вызывает огромные сомнения.
Если им не помочь, то, очевидно, мы придем к тому, что будем констатировать, что наращивание числа высокопроизводительных рабочих мест в республике начало буксовать. А производительные силы в Бурятии разделились на две группы: большие эффективные заводы и примитивно копошащийся средний, малый бизнес.
Фото: «Номер один»