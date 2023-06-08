Экономика и бизнес 08.06.2023 в 09:31

В Бурятии пройдет форум «Женский стиль»

В программе форума множество мероприятий для женщин-предпринимателей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пройдет форум «Женский стиль»
Минпромторг Бурятии приглашает женщин, имеющих бизнес до одного года или только планирующих начать предпринимательскую деятельность, на 10-дневный форум «Женский стиль». Мероприятие пройдет с 21 по 30 июня.

В программе форума:

21 июня – «круглый стол» по актуальным вопросам ведения бизнеса, обмен опытом.
 
21-24 июня – образовательная программа от АО «Корпорация «МСП» по генерации бизнес-идей, эффективной упаковке ценностного предложения на основе проработанных портретов клиентов и их сегментации, экономике бизнеса и продукта. По итогам обучения необходимо сформировать предпринимательский проект и пройти тестирование для участия в следующих модулях.
 
Образовательную программу проведут Ксения Плетцер, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП; Татьяна Андреева, руководитель консалтингового агентства, эксперт по финансовому и стратегическому планированию, к.с.н., лицензированный бизнес-тренер Корпорации МСП.

25 июня – мотивационный тренинг. С участницами поработает нескучный психолог, коуч, эксперт по отношениям, EMDR-терапевт, НЛП-практик, access-практик, автор курса «Легкие деньги» Анастасия Федорова.
 
26 июня – работа с наставниками по тематическим направлениям.

27 июня – тренинг по кинетическому имиджу с проработкой кейсов. Проявляться, достигать и влиять через язык тела, быть уверенной и транслировать успех научит амбассадор школы кинетического имиджа, основатель академии Невербалиум Александр Исмаилов.
 
28 июня – работа с наставниками по тематическим направлениям, подготовка к защите проектов.

29 июня – защита бизнес-проектов перед Экспертным советом, в состав которого входят опытные действующие предприниматели Республики Бурятия, представители общественных организаций, органов власти и банковской сферы.

30 июня – церемония награждения. Для каждой участницы будет подобран образ от стилиста, мэйкап и профессиональная фотосессия.
 
Регистрация по ссылке.
 
Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатор проведения форума - центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Бурятии и Минпромторга Бурятии.

Возрастное ограничение мероприятия: 16+
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