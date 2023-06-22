Экономика и бизнес 22.06.2023 в 16:57

В Бурятии стартовала выездная стажировка Минпромторга России

Её участники смогут подробно ознакомиться с мерами господдержки
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии стартовала выездная стажировка Минпромторга России
В Бурятии стартовала выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика». В мероприятии участвует около 200 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности и представителей бизнес-сообщества Дальневосточного федерального округа.  

- Ключевой целью проведения «Федеральной практики» является информирование как региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности, так и, в первую очередь, представителей бизнеса о системных мерах государственной поддержки. Во время работы на выездной стажировке мы как орган федеральной исполнительной власти видим и слышим запросы и проблемы, которые требуют решения для стабильного развития промышленного производства. «Федеральная практика» - это традиционное наше мероприятие, которое организовано по инициативе зампреда правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, - рассказал Иван Куликов, директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли России.  

Участники стажировки смогут подробно ознакомиться с мерами государственной поддержки, которые реализуются Минпромторгом России, Фондом развития промышленности, Агентством по технологическому развитию и иными институтами развития.  

- Основная задача «Федеральной практики» — это поделиться навыками и инструментами, которые необходимо применять для развития производства. Мы отдельно уделим внимание о реализуемых мерах государственной поддержки, многие из которых за последний год были усовершенствованы, — сказал Андрей Шпиленко, председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. 


В выездной стажировке Минпромторга России от Бурятии принимает участие несколько десятков предприятий.

- В Бурятии промышленность является ведущей отраслью экономики. Наш регион занимает лидирующие позиции в ДФО по темпам развития промышленности. Надеюсь, что полученные знания во время выездной стажировки Минпромторга России будут полезны всем участникам мероприятия и предложенные рекомендации найдут свое применение в практической сфере, - сказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.  

Финалом «Федеральной практики» станет защита дорожных карт развития промышленности в каждом субъекте. Региональные отраслевые министры Дальневосточного федерального округа защитят свои планы по развитию промышленности и по привлечению мер государственной поддержки.   
 
Отметим, последний раз на территории Дальневосточного федерального округа стажировка в данном формате проходила в 2017 году. Учитывая значительные изменения, произошедшие как в законодательстве, так и в реализации общесистемных мер поддержки промышленности – ее проведение, как никогда актуально.

Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии

Все новости

В Бурятии стартовала выездная стажировка Минпромторга России
22.06.2023 в 16:57
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
22.06.2023 в 16:31
Житель Улан-Удэ убил жену ударом ножа в ягодицу
22.06.2023 в 16:28
В Бурятии сорвавшаяся со скалы туристка упала с 15-метровой высоты
22.06.2023 в 15:24
С начала года Монголию посетили 223 тыс иностранных туристов
22.06.2023 в 15:12
Акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби, проходят в Бурятии
22.06.2023 в 14:32
Заместитель Генпрокурора России недоволен темпами решения проблем обманутых дольщиков
22.06.2023 в 14:27
В Бурятии сгорел микроавтобус
22.06.2023 в 14:03
В Бурятии за кражу задержана сиделка дома-интерната для престарелых
22.06.2023 в 13:09
В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в автомобиль
22.06.2023 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
С начала года Монголию посетили 223 тыс иностранных туристов
Свыше  49 проц из них россияне, на втором месте КНР – более 18 проц
22.06.2023 в 15:12
МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала
Теперь отдыхающие смогут в интернете делиться своими впечатлениями на скорости до 100 Мбит/с
22.06.2023 в 11:07
Парламенты России и Монголии займутся нетарифными барьерами и обнулением импортных пошлин
Занданшатар Гомбожав попенял Валентине Матвиенко за вопросы, в которых нет взаимопонимания
21.06.2023 в 09:22
Поезда между Иркутском и Северобайкальском будут курсировать ежедневно
В июле на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд
20.06.2023 в 16:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru