- Основная задача «Федеральной практики» — это поделиться навыками и инструментами, которые необходимо применять для развития производства. Мы отдельно уделим внимание о реализуемых мерах государственной поддержки, многие из которых за последний год были усовершенствованы, — сказал Андрей Шпиленко, председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.







В Бурятии стартовала выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика». В мероприятии участвует около 200 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности и представителей бизнес-сообщества Дальневосточного федерального округа.- Ключевой целью проведения «Федеральной практики» является информирование как региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности, так и, в первую очередь, представителей бизнеса о системных мерах государственной поддержки. Во время работы на выездной стажировке мы как орган федеральной исполнительной власти видим и слышим запросы и проблемы, которые требуют решения для стабильного развития промышленного производства. «Федеральная практика» - это традиционное наше мероприятие, которое организовано по инициативе зампреда правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, - рассказал Иван Куликов, директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли России.Участники стажировки смогут подробно ознакомиться с мерами государственной поддержки, которые реализуются Минпромторгом России, Фондом развития промышленности, Агентством по технологическому развитию и иными институтами развития.В выездной стажировке Минпромторга России от Бурятии принимает участие несколько десятков предприятий.- В Бурятии промышленность является ведущей отраслью экономики. Наш регион занимает лидирующие позиции в ДФО по темпам развития промышленности. Надеюсь, что полученные знания во время выездной стажировки Минпромторга России будут полезны всем участникам мероприятия и предложенные рекомендации найдут свое применение в практической сфере, - сказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.Финалом «Федеральной практики» станет защита дорожных карт развития промышленности в каждом субъекте. Региональные отраслевые министры Дальневосточного федерального округа защитят свои планы по развитию промышленности и по привлечению мер государственной поддержки.Отметим, последний раз на территории Дальневосточного федерального округа стажировка в данном формате проходила в 2017 году. Учитывая значительные изменения, произошедшие как в законодательстве, так и в реализации общесистемных мер поддержки промышленности – ее проведение, как никогда актуально.Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии