Экономика и бизнес 27.06.2023 в 13:37

Аэропорт «Байкал» бьет рекорды

Пассажиропоток в воздушной гавани Улан-Удэ существенно вырос
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Текст: Константин Воронов
Аэропорт «Байкал» бьет рекорды
С начала этого года услугами аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ воспользовались уже более 300 тысяч пассажиров. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.

Кроме этого, из аэропорта можно вылететь в Хужир, Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Томск, Кызыл, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо.

«Увеличение пассажиропотока происходит в том числе благодаря предоставлению субсидий из федерального и регионального бюджетов в рамках софинансирования межрегиональных маршрутов по постановлению правительства №1242 и в рамках Единой дальневосточной авиакомпании по постановлению правительства №1172. В Бурятии субсидируются практически все направления», - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Напомним, в прошлом году аэропорт «Байкал» обслужил 629 025 пассажиров. В этом году планируется обслужить более 700 тысяч человек.

Фото: «Номер один»
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