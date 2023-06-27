Аэропорт «Байкал» бьет рекорды

С начала этого года услугами аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ воспользовались уже более 300 тысяч пассажиров. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.Кроме этого, из аэропорта можно вылететь в Хужир, Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Томск, Кызыл, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо.«Увеличение пассажиропотока происходит в том числе благодаря предоставлению субсидий из федерального и регионального бюджетов в рамках софинансирования межрегиональных маршрутов по постановлению правительства №1242 и в рамках Единой дальневосточной авиакомпании по постановлению правительства №1172. В Бурятии субсидируются практически все направления», - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Напомним, в прошлом году аэропорт «Байкал» обслужил 629 025 пассажиров. В этом году планируется обслужить более 700 тысяч человек.Фото: «Номер один»