В Улан-Удэ для работников «Приборки» построят многоквартирный дом

В Улан-Удэ для работников АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (входит в АО «КРЭТ») построят многоквартирный дом, сообщил гендиректор предприятия Владимир Лучников.- Одной из важных мер привлечения кадров на завод является строительство многоквартирного жилого дома для работников «Приборки», - пояснил Владимир Лучников. - Администрацией города уже предложено несколько земельных участков в черте города с коммуникациями и транспортной доступностью, среди них будет выбран приоритетный. В случае положительного решения со стороны Ааминистрации города, строительство 50-квартитного жилого дома для работников АО «У-У ППО» начнется уже в этом году.Как сообщили в Минпромторге Бурятии, в настоящее время на предприятии открыт ряд вакансий с высокими зарплатами. Так, токарю предлагается зарплата от 70 тысяч рублей, обмотчику – 50–60 тысяч рублей.Чтобы устроиться на предприятие, необходимо обращаться в отдел кадров по адресу: Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева 7. Телефоны: +7 (3012) 44-15-95, +7-914-830-10-48.Фото: «Номер один»