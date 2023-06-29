Экономика и бизнес 29.06.2023 в 11:20

В Улан-Удэ для работников «Приборки» построят многоквартирный дом

Строительство дома на 50 квартир может начаться уже в этом году
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ для работников «Приборки» построят многоквартирный дом
В Улан-Удэ для работников АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (входит в АО «КРЭТ») построят многоквартирный дом, сообщил гендиректор предприятия Владимир Лучников.

- Одной из важных мер привлечения кадров на завод является строительство многоквартирного жилого дома для работников «Приборки», - пояснил Владимир Лучников. - Администрацией города уже предложено несколько земельных участков в черте города с коммуникациями и транспортной доступностью, среди них будет выбран приоритетный. В случае положительного решения со стороны Ааминистрации города, строительство 50-квартитного жилого дома для работников АО «У-У ППО» начнется уже в этом году.

Как сообщили в Минпромторге Бурятии, в настоящее время на предприятии открыт ряд вакансий с высокими зарплатами. Так, токарю предлагается зарплата от 70 тысяч рублей, обмотчику – 50–60 тысяч рублей.

Чтобы устроиться на предприятие, необходимо обращаться в отдел кадров по адресу: Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева 7. Телефоны: +7 (3012) 44-15-95, +7-914-830-10-48.

Фото: «Номер один»
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приборостроительное объединение

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