Экономика и бизнес 07.07.2023 в 15:29
Президент Монголии наложит вето на обсуждаемый парламентом закон об инвестициях
Законопроект предполагает изменения в закон о земле для упрощения ее аренды иностранными инвесторами
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии спорят вокруг льгот, которые вводят льготы для иностранных инвесторов. В частности, планируется отменить обязательный минимальный вклад от инвестора в размере $100 тыс.
«Предлагаемые некоторыми депутатами парламента изменения в закон о земле наряду с законом об инвестициях вызвали споры в обществе. При разработке любого закона должны учитываться мнения профессионалов, ученых и организаций. Поэтому, если парламент обсудит и одобрит данный законопроект, президент наложит на него вето в пределах своих полномочий, предусмотренных в законе», - говорится в сообщении пресс-службы президента Монголии.
Изменения в закон о земле предусматривают ее предоставление в собственность предприятиям с иностранными инвестициями на срок до 100 лет. Этот пункт вызвал критику в монгольском обществе. Ранее спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии отложил принятие этого законопроекта.
По закону «О земле» от 2002 года земля является собственностью государства, за исключением земель, приватизированных только гражданами Монголии. Иностранные граждане, компании или государства, международные организации или компании с иностранными инвестициями могут быть только пользователями земли по конкретному назначению, сроку и условиям на основании договора.
Фото: pixabay.com
«Предлагаемые некоторыми депутатами парламента изменения в закон о земле наряду с законом об инвестициях вызвали споры в обществе. При разработке любого закона должны учитываться мнения профессионалов, ученых и организаций. Поэтому, если парламент обсудит и одобрит данный законопроект, президент наложит на него вето в пределах своих полномочий, предусмотренных в законе», - говорится в сообщении пресс-службы президента Монголии.
Изменения в закон о земле предусматривают ее предоставление в собственность предприятиям с иностранными инвестициями на срок до 100 лет. Этот пункт вызвал критику в монгольском обществе. Ранее спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии отложил принятие этого законопроекта.
По закону «О земле» от 2002 года земля является собственностью государства, за исключением земель, приватизированных только гражданами Монголии. Иностранные граждане, компании или государства, международные организации или компании с иностранными инвестициями могут быть только пользователями земли по конкретному назначению, сроку и условиям на основании договора.
Фото: pixabay.com