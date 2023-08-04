Экономика и бизнес 04.08.2023 в 17:20

В Бурятии открыли после реконструкции станцию Таксимо

Её пропускная способность теперь резко возросла
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открыли после реконструкции станцию Таксимо
4 августа министр транспорта России Виталий Савельев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и глава Бурятии Алексей Цыденов в режиме телемоста дали старт движению поездов по вновь построенным путям станции Таксимо Восточно-Сибирской магистрали.

- Наличие дополнительных путей на станции Таксимо позволит увеличить ее пропускную способность с 25 до 59 грузовых поездов в сутки и нарастить мощности Восточного полигона. Для России это имеет стратегическое значение – это еще один важный шаг на пути разворота экономики на Восток и наращивании экспортного потенциала нашей страны, - сказал в своем выступлении Виталий Савельев.

Станция Таксимо в Бурятии – важнейший железнодорожный узел Восточно-Сибирской магистрали, обеспечивающий большой объем маневровой работы, переработки груза и смену вида тяги. Сегодня она развивается в соответствии с целевыми показателями Восточного полигона и продолжает играть ключевую роль в обеспечении движения поездопотоков по Байкало-Амурской магистрали.

Строительство дополнительных приемоотправочных путей на станции позволит не только обеспечить с существенным запасом потребную пропускную способность прилегающих участков, но и выстроить эффективный технологический процесс работы станции, - отметил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Основная цель реконструкции станции – оптимизация технологического процесса, а также увеличение провозной способности на участке Лена – Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, на участке Таксимо – Новая Чара – с 30 до 38 млн тонн в год.

В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта РЖД по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были построены три дополнительных приемоотправочных пути и отремонтировано четыре пути. Уложено 13 новых стрелочных переводов. Протянуто более 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи. Обустроено освещение, реконструированы технологические здания и сооружения.

- Безусловно, для Бурятии, Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов западный БАМ и железная дорога – это основа жизни. Здесь не только идет развитие инфраструктуры, не только строительство вторых путей, разъездов и их электрификация. Сейчас много вкладывается в социальные объекты. У нас в республике при поддержке РЖД по решению президента Владимира Путина и генерального директора компании Олега Белозерова финансируется строительство в Северобайкальске крытого ледового корта, строится стадион гимназии №5, идет ремонт школ и детских садов. В целом, у нас очень большое количество объектов, которые РЖД финансирует за свой счет для создания качественных условий жизни, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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