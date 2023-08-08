Цемент влился в стройку

13 августа свой профессиональный праздник отметят строители России. В Бурятии строительный сезон в этом году выдался активным: возводятся мосты, жилые дома, социальные, промышленные и другие объекты. Свой вклад в реализацию значимых проектов вносит Тимлюйский цементный завод, который снабжает республику высококачественной продукцией.Предприятие чутко реагирует на запросы рынка, оперативно дополняя продуктовый ряд востребованными новинками. Так, в этом году ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») освоило производство цемента с повышенными прочностными характеристиками. Портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н стал восьмым в продуктовой линейке компании. Помимо общестроительных видов цемента в заводском ассортименте есть два специальных: сульфатостойкий низкощелочной и «дорожный», то есть предназначенный для производства бетонов дорожных и аэродромных покрытий.– Нельзя сказать, что высокопрочный цемент – абсолютно новый продукт для нас: Тимлюйский цемзавод выпускал ранее цемент марки «500», – рассказывает о новинке начальник производственно-технологического отдела Любовь Кобылкина. – Портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н близок по характеристикам к «пятисотке», при этом запас прочности у него выше.Этот вид продукции используется для строительства особо ответственных объектов с повышенными требованиями к прочности: железнодорожных и мостовых переходов, сборных конструкций из железобетона. Так, в Забайкальском крае открывается новое производство железобетонных конструкций, для которого необходим высокомарочный цемент с повышенными прочностными характеристиками, согласно требованиям ГОСТа. Сейчас на предприятии идет выпуск опытной партии, которая будет отгружена заказчику для проведения промышленных испытаний.Выпуску новинки на рынок стройматериалов предшествовала большая подготовительная работа. Первая опытная партия продукции была изготовлена еще в феврале текущего года. Специалисты разработали технологию, откорректировали состав сырьевой смеси, выбрали оптимальный режим работы всего оборудования. Первые испытания прошли в заводской лаборатории, затем в лабораториях всех цементных заводов холдинговой компании «Сибирский цемент». Только после подтверждения всех показателей контрольные пробы отправили на сертификацию в испытательный центр «НТЦ «СибНИИцемент» г. Красноярска. Испытания прошли успешно, в июле ООО «ТимлюйЦемент» получило сертификат на портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н.С января по июнь 2023 года Тимлюйский цементный завод отгрузил на стройки Бурятии и Забайкальского края без малого 188 тыс. тонн цемента – на 7% больше прошлогодних показателей.Сегодня высококачественный цемент поставляется для строительства таких крупных объектов, как третий мост в Улан-Удэ, дамба на реке Селенге, урановый рудник № 6 Приаргунского производственного горно-химического объединения в Забайкальском крае, гостиницы на Байкале, социальные и жилищные объекты в Бурятии и Забайкальском крае.Предприятие доставляет продукцию покупателям разными видами транспорта. Так, по железной дороге в этом году к клиентам отгружено 102,2 тыс. тонн «строительного хлеба», автотранспорт вывез 85,4 тыс. тонн. Есть у завода и собственные автоцементовозы – с их помощью потребители получили 8,3 тыс. тонн цемента из общего объема отгруженной продукции, что в 2,5 раза больше, чем в первой половине прошлого года.– Отгружая продукцию собственным транспортом, «ТимлюйЦемент» гарантирует высокое качество цемента, минимальные сроки выполнения заявки, строгое соблюдение графика перевозок и другие индивидуальные условия для постоянных клиентов. В июне автопарк участка собственной доставки пополнил новый цементовоз, – отмечают на предприятии.Тимлюйский цементный завод продолжает стабильную работу. В компании надеются, что положительная динамика спроса на цементных рынках Бурятии и Забайкальского края сохранится.– Предприятие и дальше готово обеспечивать строителей продукцией стабильно высокого качества в необходимые сроки, учитывая потребности рынка, – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»