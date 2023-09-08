Экономика и бизнес 08.09.2023 в 15:58

Зарубежные фирмы массово вытягивают деньги с малого бизнеса Бурятии

Эксперты говорят, что происходящее не поддается никакой логике
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Текст: Дмитрий Родионов
Зарубежные фирмы массово вытягивают деньги с малого бизнеса Бурятии
Западные компании взыскивают с предпринимателей Бурятии компенсации за ввезенные из Китая игрушки, мотивируя это отсутствием права на использование товарного знака. Речь идет о недружественных странах,  поставляющих оружие в зону боевых действий в Украине и блокирующих российские государственные активы в ЕС.

«Плачущий ребенок»

Испанская фирма, зарегистрированная в г. Барселона, IMC TOYS, SOCIEDAD ANONIMA (АЙ-ЭМ-СИ ТОЙЗ), обратилась в Арбитражный суд Бурятии с исковым заявлением о взыскании с улан-удэнской компании 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» за якобы нарушенное право на товарный знак CRY Babies («Плачущий ребенок»). Причем плачут не только игрушки.

Ранее с другого улан-удэнского предпринимателя взыскали 200 тыс. рублей за проданного на одной из торговых точек Улан-Удэ зайца с длинными ушами в синем свитере с буквой «R». Что касается последнего персонажа мультфильмов, то ушастый, стоимостью 1300 рублей, обошелся в многократно большую сумму. Ранее на предпринимателей подавала британская Carte Blanche Greetings Limited, которой принадлежат авторские права на персонажа мультсериала — мишку Teddy. А также английская компания Entertainment One UK Limited - правообладатель на персонажей мультсериала «Свинка Пеппа» и др.

Напомним, персонажи охраняются авторским правом и правом на товарный знак, в том числе в случае завоза игрушек из Китая, что происходит повсеместно. А сами предприниматели порой «пропускают» среди массы других игрушек коварные «авторские». Пользуясь этим,  иностранцы взыскивают огромные суммы с нашего бизнеса.

Неосновательное обогащение?

Схема довольно отлаженная. Нанятый западными компаниями житель Бурятии приходит в торговую точку, покупает игрушку, скрыто снимает на телефон, а затем предпринимателю приходит претензия о нарушении авторских прав. Поскольку суды в Бурятии чутко относятся к заявлениям западных «партнеров» по авторскому праву, суммы взыскиваются огромные - в сотни раз больше, чем «копеечная» стоимость зайцев, свинок и мишек.

- Иностранной фирме, зарегистрированной на Западе, нет никакого дела до того, что продается у нас, в Бурятии, а вот местные деятели нашли для себя лазейку - «шерстят» по торговым точкам, реализующим мягкие игрушки, и делают деньги. Поскольку обычно львиная доля взысканных сумм оседает в карманах местных «юристов», действующих по доверенности от правообладателя, - говорит улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. – Это ненормально, когда люди зарабатывают деньги на бедах малого бизнеса. Защищая иностранные компании.  Но кто защитит наших предпринимателей?  
 
Экономист Анатолий Думнов обращает внимание на то, что улан-удэнские предприниматели, а речь идет в основном о малом бизнесе, являются лишь крайним звеном в длинной цепочке поставок.

- Этот товар произведен в Китае,  поставлен через таможню в РФ, далее прошел путь от оптовика и только затем попал на полку магазина конкретного продавца. И почему в таком случае ответственность ложится только на конкретного Иванова или Бадмаева? - недоумевает он.

По его словам, происходящее «не поддается никакой логике».

Сомнительные методы

Еще более жестко высказывается по ситуации специалист в области арбитражного управления Николай Тетерин.

- Как известно, скрытая видеосъемка, причем в публичном месте, в России запрещена, за исключением правоохранительных органов, и непонятно, почему суды вообще принимают все эти «доказательства». Фактически бурятские представители иностранных структур, используя сомнительные, с правовой точки зрения, методы, в том числе скрытую видеосъемку, пачками направляют в суды иски. А наши суды взыскивают с нашей экономики деньги в пользу западных фирм, которые платят налоги в своей юрисдикции, а затем правительства  стран ЕС и Великобритании закупают на них оружие, которое поставляется в зону боевых действий и стреляет в военнослужащих Бурятии. И республика несет потери, людские и материальные, - заявляет Николай Тетерин.

По словам бизнес-омбудсмена Бурятии Чингиса Матхеева, проблема действительно весьма острая и нуждается в решении.

- Мы направляли предложения в федеральный центр, и я беседовал по этому вопросу с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым с тем, чтобы инициировать поправки в законодательства об интеллектуальной собственности, которое должно действовать лишь в отношении российских правообладателей и правообладателей из дружественных стран, - сообщил он. – И ни в коем случае судам не наказывать экономически наших предпринимателей в процессах с представителями из недружественных государств. Ограничиваясь в этих случаях лишь предупреждениями. Ведь чаще всего предприниматели нарушают авторское законодательство впервые, а их прибыль от продажи «запрещенного» товара минимальна. Зато наказывают предпринимателей по всей стране на крупные суммы, — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ.

Чтобы избежать проблем от иностранных компаний, юристы советуют предпринимателям, прежде чем закупать игрушки или другие товары, убедиться в том, что они не копируют дизайн или идею защищенного авторским правом товара. Также необходимо остерегаться независимых поставщиков  и, если идет закупка  игрушек у третьих сторон для перепродажи, стоит убедиться, что эти поставщики также соблюдают авторские права.

Лучший способ избежать нарушения авторских прав - продавать свое. Правда своего не так уж много. В основном это либо западные разработки, либо китайские подделки.

Фото: «Номер один»

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