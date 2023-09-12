Экономика и бизнес 12.09.2023 в 10:06

Газпром и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики

Соответствующее соглашение подписано на полях Восточного экономического форума
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Текст: Константин Воронов
Газпром и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
12 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов и зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов на полях Восточного экономического форума подписали план-график («дорожную карту») газификации республики до 2032 года. Поручение о разработке «дорожной карты» газификации Бурятии ранее дал президент России Владимир Путин.  

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, на сегодня в рамках этой работы сформирован штаб по газификации республики под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова. В его состав вошли специалисты профильных министерств и ведомств, а также специалисты ПАО «Газпром», ООО «Газпром газификация» и ООО «Газпром межрегионгаз».

Следующим шагом совместной работы станет формирование и утверждение обоснованного объема перспективного газопотребления региона и перечня конкретных потребителей газа в республике, в том числе объектов энергетики. Затем – корректировка прогнозного топливно-энергетического баланса республики и генеральной схемы газоснабжения и газификации, принятие решения об источниках газоснабжения республики и определение первоочередных объектов, подлежащих переводу на газ, разработка программы развития газоснабжения и газификации Бурятии до 2032 года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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с 6 по 12 сентября

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