Обучающая программа пройдет с 25 по 29 сентября в центре «Мой Бизнес». Регистрация по ссылке





В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства». Как сообщили в республиканском Минпромторге, результатом обучения станет анализ действующего направления бизнеса (компании) и разработка плана развития предприятия. Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».За 5 дней обучения предприниматели узнают про:- диагностику бизнесов и оцифровку экономических показателей;- исследование рынка, конкурентов и клиентов с помощью сегментации, приоритезации и формирования портретов клиентов;- ключевые шаги клиента. Изучение пути клиента от точки А – возникновения проблемы/потребности, до точки В – полного удовлетворения от решения/закрытия проблемы/потребности;- про отбор команд и управленческие структуры. Выстраивание крепкой управленческой структуры команды бизнеса с помощью отдельных инструментов управленческой матрицы;- про упаковку ценностного предложения для каждого сегмента на основе проработанных портретов и сегментации клиентов;- про быстрое тестирование гипотез роста. Дорожная карта развития бизнеса.Интенсив проведет Татьяна Андреева, руководитель консалтингового агентства, эксперт по финансовому и стратегическому планированию, лицензированный бизнес-тренер Корпорации МСП.Организатором проведения мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.