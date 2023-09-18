Экономика и бизнес 18.09.2023 в 16:32
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства»
Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства». Как сообщили в республиканском Минпромторге, результатом обучения станет анализ действующего направления бизнеса (компании) и разработка плана развития предприятия. Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
За 5 дней обучения предприниматели узнают про:
- диагностику бизнесов и оцифровку экономических показателей;
- исследование рынка, конкурентов и клиентов с помощью сегментации, приоритезации и формирования портретов клиентов;
- ключевые шаги клиента. Изучение пути клиента от точки А – возникновения проблемы/потребности, до точки В – полного удовлетворения от решения/закрытия проблемы/потребности;
- про отбор команд и управленческие структуры. Выстраивание крепкой управленческой структуры команды бизнеса с помощью отдельных инструментов управленческой матрицы;
- про упаковку ценностного предложения для каждого сегмента на основе проработанных портретов и сегментации клиентов;
- про быстрое тестирование гипотез роста. Дорожная карта развития бизнеса.
Интенсив проведет Татьяна Андреева, руководитель консалтингового агентства, эксперт по финансовому и стратегическому планированию, лицензированный бизнес-тренер Корпорации МСП.
Организатором проведения мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
За 5 дней обучения предприниматели узнают про:
- диагностику бизнесов и оцифровку экономических показателей;
- исследование рынка, конкурентов и клиентов с помощью сегментации, приоритезации и формирования портретов клиентов;
- ключевые шаги клиента. Изучение пути клиента от точки А – возникновения проблемы/потребности, до точки В – полного удовлетворения от решения/закрытия проблемы/потребности;
- про отбор команд и управленческие структуры. Выстраивание крепкой управленческой структуры команды бизнеса с помощью отдельных инструментов управленческой матрицы;
- про упаковку ценностного предложения для каждого сегмента на основе проработанных портретов и сегментации клиентов;
- про быстрое тестирование гипотез роста. Дорожная карта развития бизнеса.
Интенсив проведет Татьяна Андреева, руководитель консалтингового агентства, эксперт по финансовому и стратегическому планированию, лицензированный бизнес-тренер Корпорации МСП.
Обучающая программа пройдет с 25 по 29 сентября в центре «Мой Бизнес». Регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+