В Бурятии поставщики арбузов из Казахстана попались на нарушении

В Россельхознадзор по Бурятии и Иркутской области поступила информация от филиала ОАО «РЖД» улан-удэнского агентства фирменного транспортного обслуживания.

Сотрудники сообщили, что в августе-сентябре работники предприятия ООО «Дария» и ООО «Фрутмир» ввезли на территорию России 202 тонны арбузов и 204 тонны репчатого лука. Оказалось, продукты несколько раз доставили без уведомления надзорного органа.

«По данным фактам надзорным ведомством объявлено 5 предостережений о недопустимости несоблюдения обязательных требований»,

- сообщили в Россельхознадзоре.



Всего с начала года в Бурятии выявлено 58 аналогичных нарушений.