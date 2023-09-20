Экономика и бизнес 20.09.2023 в 16:02

В Бурятии поставщики арбузов из Казахстана попались на нарушении

406 тонн арбузов и лука завезли в страну без ведома Россельхознадзора
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии поставщики арбузов из Казахстана попались на нарушении

В Россельхознадзор по Бурятии и Иркутской области поступила информация от филиала ОАО «РЖД» улан-удэнского агентства фирменного транспортного обслуживания.

Сотрудники сообщили, что в августе-сентябре работники предприятия ООО «Дария» и ООО «Фрутмир» ввезли на территорию России 202 тонны арбузов и 204 тонны репчатого лука. Оказалось, продукты несколько раз доставили без уведомления надзорного органа.

«По данным фактам надзорным ведомством объявлено 5 предостережений о недопустимости несоблюдения обязательных требований»,

 - сообщили в Россельхознадзоре.
Всего с начала года в Бурятии выявлено 58 аналогичных нарушений.


Фото: Россельхознадзор РБ
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арбуз лук поставки

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