Экономика и бизнес 20.09.2023 в 16:02
В Бурятии поставщики арбузов из Казахстана попались на нарушении
406 тонн арбузов и лука завезли в страну без ведома Россельхознадзора
Текст: Евгения Гармаева
В Россельхознадзор по Бурятии и Иркутской области поступила информация от филиала ОАО «РЖД» улан-удэнского агентства фирменного транспортного обслуживания.
Сотрудники сообщили, что в августе-сентябре работники предприятия ООО «Дария» и ООО «Фрутмир» ввезли на территорию России 202 тонны арбузов и 204 тонны репчатого лука. Оказалось, продукты несколько раз доставили без уведомления надзорного органа.
Всего с начала года в Бурятии выявлено 58 аналогичных нарушений.
«По данным фактам надзорным ведомством объявлено 5 предостережений о недопустимости несоблюдения обязательных требований»,
- сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: Россельхознадзор РБ