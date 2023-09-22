Жители Бурятии стали очень много зарабатывать

По данным федеральной службы, в июне реальные зарплаты выросли до 67 270 рублей, тогда как еще в апреле составляли 57 696 рублей. Рост произошел на 16,6%. Аналитики полагают, что рост зарплат связан с сочетанием многих факторов, прежде всего дефицитом кадров, вызванным массовым отъездом людей из региона, и высоким инфляционным фактором. Однако немаловажным здесь является и статистическое искажение реальности в связи с феноменом «средней температуры по больнице».Как отмечают в правительстве республики, в ряде отраслей экономики Бурятии наметился существенный рост производства, что увеличило занятость и спрос на рабочую силу. В результате крупным компаниям Бурятии пришлось повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать квалифицированных сотрудников. Особенно сильно выросла потребность в кадрах в строительстве в связи с масштабными вливаниями средств в возведение крупных инфраструктурных объектов.По некоторым данным, за три последних года в Бурятии стоимость рабочей силы в строительстве выросла вдвое. В среднем зарплата строителей, монтажников, сварщиков, водителей и других рабочих профессий выросла за этот период до 100 тыс. рублей и выше. Водители большегрузных автомобилей получают от 150 тыс. рублей, для высококвалифицированного токаря в Бурятии зарплата в 200 тысяч считается уже нормой. Причем среди молодежи нужные кадры находить все сложнее и работодателям приходится отзывать с пенсионного отдыха ветеранов, предлагая им достойные зарплаты.По словам известного улан-удэнского экономиста Анатолия Масловского, «триггером роста зарплат стало несколько факторов, в том числе демография, когда в трудовую деятельность в Бурятии недавно включилось немногочисленное поколение работников, рожденных в конце кризисных 90-х годов».Отразилась на рынке труда миграция молодежи в центральную часть России, а также работа на вахтах и частичная мобилизация. Но главную роль сыграло мощное финансирование промышленности и инфраструктурных строек по государственным заказам в 2022 - 2023 годах.- Работодатели в регионе всерьез пересмотрели фонды оплаты труда из-за сильнейшего кадрового голода в связи с геополитической ситуацией и процессом импортозамещения, - сообщил он. – У них просто не было другого выхода - планы надо выполнять, а людей необходимо привлекать более высокими зарплатами.Причем все чаще наблюдается процесс переманивания ценных специалистов от одного предприятия к другому. Рыба ищет, где глубже, а человек - где платят больше.В Бурятии в последнее время индексировались и зарплаты в госсекторе, в том числе в управленческом звене. К тому же российское правительство ведет политику, направленную на повышение минимальной зарплаты работников. Это также стало причиной роста зарплат в государственном и муниципальном секторах.- На статистику роста доходов повлиял прежде всего рост заработных плат военных, в Бурятии расположено немало воинских частей и, отбывая в зону СВО, они получают повышенные зарплаты (в среднем 300 тыс. рублей в месяц), - сообщил экономический эксперт Анатолий Думнов.Однако любому здравомыслящему человеку очевидно, что сформированная статистиками средняя зарплата не отражает истинного положения работников по нескольким причинам. Прежде всего это неравномерное распределение доходов. Средняя зарплата ведь учитывает все доходы и делит их на общее количество работников. Но если в Бурятии существует большое число высокооплачиваемых должностей в госсекторе и управлении, но и не меньшее низкооплачиваемых, то средняя зарплата может казаться высокой. И это не означает, что все работники получают достойную зарплату. И возникает эффект «средней температуры по больнице».Но и средняя зарплата в 67 тысяч не учитывает инфляцию и изменение покупательной способности. Даже если средняя зарплата растет, это не гарантирует, что работники могут позволить себе улучшить свой уровень жизни из-за роста цен на товары и услуги. В результате рост зарплат напрямую связывается с растущей инфляцией, которая приводит к уменьшению покупательной способности денег. И работодатели вынуждены повышать зарплаты для компенсации ухудшившегося стандарта жизни сотрудников, чтобы они элементарно не разбежались.- Главная проблема для работников заключается в том, что в наши дни все чертовски дорого, - говорит улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. - А доход работника после уплаты НДФЛ становится ниже. Плюс вычтем деньги на дорожающие продукты, услуги ЖКХ, репетиторов, ипотечный заем, ремонт машины, растущий в цене бензин, и тогда даже из «средней» зарплаты в 67 тыс. рублей останется не так то и много. И, как это часто бывает на практике, жителям Бурятии следует ожидать непредвиденных расходов.Но, согласно недавнему исследованию сервиса SuperJob, 47% россиян не имеют достаточно денег, чтобы покрыть непредвиденные расходы, поскольку у них нет сбережений.Еще один фактор повышения зарплат, пусть и косвенный, это рост выплат семьям с детьми социальных пособий. Для многодетных семей (трое детей) он сопоставим с зарплатой в 40 тыс. рублей в месяц.- Во многих случаях людям просто выгоднее сидеть на пособиях, получая немалые деньги, чем работать по 180 часов в месяц в каком-нибудь супермаркете, именно поэтому в торговле и наблюдается жуткий дефицит кадров, - продолжает Алексей Карнаухов. – И работодатели вынуждены повышать и «серую», неофициальную часть зарплат, чтобы работник «не слетел» с пособий и остался в фирме. В этом случае люди готовы работать, получая и там, и тут.Именно поэтому некоторые доходы в «серой» экономике и неофициальные выплаты могут остаться вне статистики. В результате общая картина может искажать реальные цифры доходов общества.Добавим, что в «сером» секторе, прежде всего в малом бизнесе, идет рост выплат, поскольку работники ориентируются на общий рост зарплат. При этом молодые люди массово уходят из отрасли.- Я обратил внимание, что в последние годы в супермаркетах кладовщиками и грузчиками все чаще работают довольно возрастные люди, явно пенсионеры, ведь людей не хватает, - говорит экс-депутат Хурала Игорь Бобков. – Вечерами перед кассами - очереди, кассиров мало, заменить их некому, дефицит кадров нарастает.В торговле региона тоже повышают зарплаты, хотя в целом, как отмечают наблюдатели, «рост зарплат в малом бизнесе, в том числе по «серым» схемам, если и вырос, то незначительно».- Средняя зарплата в Бурятии должна быть как минимум в два раза выше, чем в европейской части России в связи с более холодными климатическими условиями и далекими расстояниями, по которым продовольствие и товары доставляются в Бурятии, что повышает издержки потребителей. Это необходимо даже не с точки зрения справедливости, а чтобы замедлить отток населения в другие регионы, поскольку мы сталкиваемся с обезлюживанием огромных дальневосточных территорий, - подытоживает экономист Анатолий Масловский. – Полагаю, что это можно сделать оплачивая районные коэффициенты из бюджета, а не из средств предприятия, как это происходит у сейчас. Или выплачивать фиксированные дотации каждому жителю.Несмотря на то, что в целом сегодняшние средние зарплаты далеки от желаемого, все же повышение в отдельных секторах «денежного довольствия» в связи с конфликтом на Украине, по мнению эксперта, оказывает благоприятное влияние на малый бизнес республики. Появление в Бурятии многих тысяч «новых богатых», неожиданно для них самих ставших получать под 300 тыс. рублей в месяц и перечисляющих деньги своим семьям, проживающим в республике, резко оживляет рынок недвижимости и автомобильный. Свою долю прибыли получает ресторанный бизнес и некоторые другие секторы, поскольку «богачи» тратят деньги с ускоренной силой и даже под новые доходы занимают у банков деньги на дорогие покупки.Не случайно на авторынках Улан-Удэ самыми продаваемыми машинами стали японские кроссоверы и джипы, которые активно покупают жены «вахтовиков». Пока в бюджете есть деньги и они льются рекой в экономику, банкет продолжается. По крайней мере до конца этого года, несмотря на девальвацию рубля и проблемы с бюджетом, ситуация остается под контролем властей.Что будет с доходами бюджета в 2023 году, можно только гадать. И от денежного потока, и от геополитической ситуации будет во многом зависеть благосостояние значительных групп населения региона. Другой вопрос, что рост зарплат носит крайне неравномерный характер, и значительные пласты населения республики, на которые не пролился бюджетных дождь сверхдоходов, будут страдать от роста цен на продукты и промтовары. Высокая инфляция – оборотная сторона роста зарплатных выплат.Фото: «Номер один»