Экономика и бизнес 02.10.2023 в 12:26

В Бурятию приезжают туристы из Сибири и Дальнего Востока

Республика заняла 46-е место в рейтинге самых популярных регионов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятию приезжают туристы из Сибири и Дальнего Востока
Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Туристическая привлекательность Бурятии остается на уровне прошлого года. Больше всего гостей здесь встречают из соседних сибирских и дальневосточных регионов. Однако в Бурятию также активно приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Тывы, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, по общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан. Бурятия занимает 46 место в общероссийском рейтинге.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в эти месяцы туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%), и Самара (+5%): их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%).

По данным МегаФона, жители Бурятии в этом году стали активнее ездить по стране – динамика составила почти 8%. Наиболее активны те, кому от 31 до 45 лет, на них приходится половина всех поездок (51%). Еще порядка 26% любителей внутрироссийского туризма — это жители Бурятии группы 50+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.

Фото: «Номер один»
Теги
связь туризм

Все новости

В Бурятии пройдет Акселератор. Ремесленники Бурятии
02.10.2023 в 13:06
В Улан-Удэ шарик-попрыгунчик едва не убил ребенка
02.10.2023 в 12:55
Игорь Шутенков: От результата такой работы просто приятно
02.10.2023 в 12:41
В Бурятию приезжают туристы из Сибири и Дальнего Востока
02.10.2023 в 12:26
В Улан-Удэ детский лагерь получит корпусы нового поколения
02.10.2023 в 12:18
Юные патриоты Бурятии научились метать камни и сплавляться по воде
02.10.2023 в 12:10
В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд
02.10.2023 в 11:47
Лесной пожар на севере Бурятии удалось локализовать
02.10.2023 в 10:50
Бизнес Бурятии работал на выставке «Улан-Баторское партнерство»
02.10.2023 в 10:32
В Восточном военном округе начался осенний призыв
02.10.2023 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Бурятии пройдет Акселератор. Ремесленники Бурятии
Акселератор. Ремесленники Бурятии – обучающая программа, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства
02.10.2023 в 13:06
Бизнес Бурятии работал на выставке «Улан-Баторское партнерство»
Из 35 российских участников выставки 30 компаний представляли  республику
02.10.2023 в 10:32
В Улан-Удэ цены на «вторичку» могут упасть в ноябре
Какие перспективы ждут рынок недвижимости, разбирался «Номер один»
30.09.2023 в 17:11
Минпромторг Бурятии приглашает на вебинар «Самозанятость»
Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
30.09.2023 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru