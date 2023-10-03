Экономика и бизнес 03.10.2023 в 17:33

Вторичный рынок недвижимости в Москве предлагает большой выбор квартир

Чтобы покупка прошла без проблем, необходимо привлекать специалистов
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Текст: Иван Иванов
Вторичный рынок недвижимости в Москве предлагает большой выбор квартир
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Улучшение условий жизни часто связано с приобретением недвижимости. Это может быть более просторное жилье, перспективный район с развитой инфраструктурой, крупный областной центр или столица России Москва, куда многие стремятся переехать из регионов в поисках лучшей жизни и карьерного роста.

Столица действительно открывает перед новыми москвичами широкие перспективы и богатый рынок недвижимости. В Москве можно купить квартиру в любом районе, в том числе и в центре. Проще всего это сделать на вторичном сегменте, так как здесь большой выбор по географическому расположению.

Вторичный рынок недвижимости и его особенности

Жилой рынок недвижимости разделен на 2 сектора - это первичный, который представлен новыми объектами от застройщика, и вторичный, то есть жилье, которое уже было в собственности.

Следует отметить, что именно вторичный сегмент пользуется большим спросом, так как на нем можно купить квартиру практически в любом районе. Привлекателен он также своей гибкости в формировании стоимости. Это зависит от многих факторов:

●    юридическая чистота;
●    техническое состояние;
●    человеческий фактор;
●    дефицит и профицит жилья;
●    инфраструктура района и т. д.

Все эти особенности важны, но главной считается человеческий фактор. Так, например, владелец планирует быстро продать квартиру и уехать из страны или ему срочно нужны деньги на бизнес-проект. В этих случаях покупатель может смело торговаться и получить для себя максимально выгодные условия.

Почему необходимо привлечь экспертов рынка к покупке?

На рынке недвижимости есть определенные риски. Поэтому для покупки и заключения сделки необходимо привлекать специалистов. Они сведут риски к минимуму. Для осмотра технического состояния жилья можно пригласить строительного мастера. Он проведет оценку состояния:

●    отопительной системы;
●    канализации;
●    водопровода;
●    электрики.

Благодаря этому покупатель сможет оценить будущие расходы на закупку материалов и ремонтно-строительные работы. Эксперт, который компетентен в вопросах юриспруденции, проверит недвижимость на юридическую чистоту. Возможно, квартира находится под арестом или залогом, а владелец не имеет права ее продавать из-за проблем с законом. Этот вопрос важен и без его изучения не стоит подходить к заключению сделки. В некоторых случаях особенности технического состояния и юридической чистоты могут повлиять на торги.

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Фото: pixabay.com
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