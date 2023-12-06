Экономика и бизнес 06.12.2023 в 11:39

Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза

Жители Бурятии тратят на онлайн-сеансы психотерапии до 78 минут в месяц
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Текст: Иван Иванов
Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза
Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (37% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (17%).

Лучшие темпы роста демонстрирует молодое поколение (14-20 лет): в сравнении с 2022 годом интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал «Ясно», число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online (число пользователей сократилось на 28%, при этом трафик вырос на 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.

По данным Yota, в среднем российский пользователь психологических сервисов тратит на них 117 минут в месяц. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составил 91 минуту. Онлайн-сервисы психотерапии были наиболее востребованы в августе 2023 года (на них тратили 171 минуту), а наименее — в апреле (81 минута).

Топ городов, жители которых уделяли психотерапии больше всего времени, возглавила Рязань, где в среднем пользователь проводит 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. Также в пятерку лидеров вошли Ставрополь (192 минуты), Благовещенск (166 минут), Ростов-на-Дону (162 минуты) и Москва (154 минуты).

В Бурятии наиболее популярным ресурсом также стал онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Трафик на него составил более 60%. Также в топ-5 вошли портал Zigmund.Online, Alter, YouTalk и Smart. Основное ядро активной аудитории в республике составляют люди в возрасте 36-45 лет. Жители республики тратят на онлайн-сеансы психотерапии до 78 минут в месяц.

* - данные за первые 9 месяцев 2023 года сопоставлялись с аналогичным периодом 2022 года.



Фото: ShutterStock
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