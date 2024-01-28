За 11 месяцев 2023 года турпоток в Бурятию вырос на 46%. Так, с января по ноябрь 2023 года республику посетили порядка 614 тысяч туристов, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в своем тг-канале.

«Такой рост туристического потока мы связываем с переориентацией нашей страны на внутренний турпоток и беспрецедентными мерами поддержки, полученных от федерального центра в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

- рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев



На сегодня, в Бурятии поддержали 114 проектов: 37 проектов по созданию модульных отелей; 77 предпринимательских инициатив на реализацию проектов по развитию туризма.

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