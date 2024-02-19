Экономика и бизнес 19.02.2024 в 15:01

PERI в Восточной Сибири: от устаревших методов — к современным технологиям

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Текст: Иван Иванов
PERI в Восточной Сибири: от устаревших методов — к современным технологиям
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Уникальная природная зона, привлекающая туристов, социально-экономические перспективы, программа дальневосточной ипотеки в некоторых субъектах – все это способствует развитию монолитного строительства в Восточной Сибири: заметными темпами возводятся жилищные, туристические и промышленные объекты. Одновременно специфика региона накладывает свои сложности в силу высокой сейсмической активности, предъявляя особые требования к строительному процессу и, как следствие, к качеству опалубочного оборудования. Ответом на этот запрос послужило решение компании ПЕРИ (https://www.peri.ru/) – одного из крупнейших поставщиков опалубки и строительных лесов – открыть представительство в Иркутске. Как компания укрепляла свои позиции в регионе, рассказывает руководитель проектов Сергей Попов.
 
На момент открытия склада в 2016 году основным «конкурентом» инвентарной опалубке выступали устаревшие неэффективные подходы, известные в профессиональной среде под названием «брус — фанера».  
 
ПЕРИ в первые же дни работы начала предоставлять в аренду качественное оборудование премиум-класса, а также предлагала его для продажи. Сначала ассортимент был минимальным, поскольку многие застройщики относились к новшествам с осторожностью: ведь на первый взгляд привычный способ бетонирования с помощью «бруса-фанеры» всегда кажется дешевле. Компании постоянно приходилось бороться с этим стереотипом. Ведь если посмотреть на проект в перспективе, этих материалов хватает в лучшем случае на несколько месяцев, а потом приходит время новых затрат. В то время как инвентарная опалубка ПЕРИ при грамотной эксплуатации служит годами и даже десятилетиями. Таким образом, более высокие первоначальные расходы уже через год-два оборачиваются серьезной экономией, не говоря уже о повышении качества строительства.  
 
Чтобы наглядно убедить в этом местных застройщиков, представители ПЕРИ в регионе разработали удачную стратегию. Начинали с тестовых образцов, предлагали закупать отдельные комплектующие — гайки, тяжи, трубки, распространяли каталоги, чтобы люди оценили преимущества современного оборудования. Постепенно застройщики сами убедились, насколько его использование улучшает качество бетонной поверхности и снижает затраты.  
 
Со временем спрос на инвентарную опалубку повышался, и сейчас в этом сегменте у ПЕРИ практически нет конкурентов в регионе. Ассортимент на складе за прошедшие годы заметно расширился, появились сопутствующие сервисы.
 
Помимо поставок качественной опалубки и промышленных лесов, ПЕРИ, начиная с первых дней своего присутствия, работает над повышением культуры строительства в регионе. Основной проблемой остается текучка кадров, а также нехватка квалифицированного персонала. Даже если застройщики могут себе позволить технологичное оборудование, с ним попросту некому работать. Поэтому ПЕРИ предлагает не только качественный продукт, но и полный спектр сопутствующих услуг: техническую поддержку на площадке, обучение ИТР-состава и множество других сервисов, которые помогут сделать эффективнее работу с оборудованием.
 
Еще одна важная услуга — технический аудит. С него, как правило, начинается эффективное взаимодействие с клиентом. Она позволяет клиенту выявить недостатки, если он видит, что с его процессами что-то не так, но не понимает, что именно. На площадку выезжает эксперт ПЕРИ, несколько дней внимательно наблюдает за ходом работ, фиксирует моменты, которые нужно улучшить, и потом предоставляет подробную аналитику с предложения по оптимизации.
 
Решения зависят от ситуации. Это может быть выезд ПЕРИ Академии прямо на площадку для обучения бригад, либо онлайн-обучение ИТР-состава. ПЕРИ обеспечивает поддержку на всех уровнях — начиная с руководителей и начальников участка и заканчивая рабочими.  
 
Информация об успехах застройщиков, которые, благодаря этому, значительно повышают эффективность и качество строительства, быстро распространяется, и их примеру хотят следовать другие. В настоящее время у ПЕРИ сложился широкий круг постоянных партнеров, которые работают в разных сегментах. Это крупнейшие строительные и промышленные компании Иркутской области и Восточной Сибири, среди которых «Монолитстрой», «СЕТЬСТРОЙПРОЕКТ» и многие другие.

ПЕРИ также работает над решением кадрового вопроса в регионе, стараясь привлекать молодых специалистов. Компания активно работает со студентами, проводит лекции, приглашает талантливых выпускников на работу. Те, в свою очередь, помогают застройщикам работать эффективно благодаря полученному опыту и знаниям. Если персонал квалифицированный, он правильно выстраивает процессы, развивая культуру строительства и помогая отрасли сделать большой шаг вперед. «В строительстве оборудование очень важно, но кадры — еще важнее, — говорит Попов. — Мы гордимся, что своими действиями мы вносим ценный вклад в развитие строительной сферы в регионе».

Фото: ООО «Пери». На фото очистные сооружения в г. Улан-Удэ.

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