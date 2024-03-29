Хлеб из Бурятии стал лучшим в России

Крупнейшее хлебное предприятие республики АО «Бурятхлебпром» получило награду всероссийского конкурса «Лучший хлеб России - 2024».

- На конкурс АО «Бурятхлебпром» заявил хлеб «Заливной», который не потерялся среди многообразия хлебной продукции со всей России и вошел в число лучших по стране, - рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Конкурс проходил в рамках деловой программы международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынков «MODERN BAKERY MOSCOW|CONFEX».





Фото: минсельхозпрод РБ