Экономика и бизнес 02.04.2024 в 11:06

Совсем скоро на Байкале откроется хилинг-отель «Грин Флоу»

Отель откроется летом 2025 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Совсем скоро на Байкале откроется хилинг-отель «Грин Флоу»

Хилинг-отель «Грин Флоу» откроется на Байкале (местность возле с. Турка) летом 2025 года. О ходе строительства рассказал Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, хилинг-отель вошел в программу курортов «Пять морей».


Хилинг-отель «Грин Флоу Байкал» стал третьим объектом в России, работающим под российским брендом «Грин Флоу» (Green Flow). Эта гостиничная сеть с самого своего основания управляется российской компанией ООО «Антерра».

Это первая российская структура, которая начала разрабатывать в России хилинг-направление с реализации проекта «Грин Флоу Роза Хутор». Это спокойный оздоровительный комфортный отдых на природе, включающий, по желанию гостей, щадящую спортивную нагрузку и специальные процедуры. Такой отдых рассчитан на более широкую аудиторию, чем санаторный вариант, и не предполагает медицинского обслуживания.

«Отлаженная грамотная бизнес-модель и расширение сети позволяют нам существенно сокращать издержки на управленческий аппарат и маркетинговое продвижение. Это, в свою очередь, с одной стороны, гарантирует высокое качество услуг, с другой – позволяет предлагать их конечному потребителю по оптимальной цене», - говорит генеральный директор компании ООО «Антерра» Александр Тертычный.



Фото: Строительная площадка отеля "Грин Флоу"

«Мы приветствуем реализацию масштабных туристических проектов, особенно c участием частных инвесторов, как «Грин Флоу Байкал», «Космос Отель Байкал», «Амар», «Байкал Эрмитаж», «Путник Сибирь», «Молодость Байкала» и «Курорты Бурятии». Всего в республику планируется привлечь 55 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций на развитие туристической отрасли. Номерной фонд наших курортов составит 4600 номеров. В туристический комплекс рассчитывают привлекать 1,9 миллиона человек ежегодно, включая 471 тысячу гостей, размещенных в отелях. В рамках реализации проекта республика получит 2,5 тысячи новых рабочих мест», - озвучил Алексей Цыденов.


Фото: минтуризма РБ

 

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