Экономика и бизнес 24.05.2024 в 15:48

Лучшие строительные организации Бурятии примут участие в республиканском конкурсе

Конкурс проводится второй год подряд
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Лучшие строительные организации Бурятии примут участие в республиканском конкурсе

Минстрой Бурятии объявил отраслевой конкурс «Лидеры строительного комплекса в республике Бурятия». Этот конкурс проводится уже второй год подряд.

Конкурс покажет наиболее эффективные строительные организации в республике.

- Предприятия будут оцениваться по объему произведенной продукции, внедрению новых технологий, использованию энергоэффективных и инновационных материалов и другим важным показателям. Победителей в каждой из номинации определит конкурсная комиссия, - сказали в министерстве.

Заявки для участия в конкурсе организации могут подать в период с 5 июня 2024 года по 5 июля 2024 года по следующим номинациям: «Лучшее предприятие производства строительных материалов Республики Бурятия», «Лучшая строительно-монтажная организация Республики Бурятия» и «Лучшая проектная организация Республики Бурятия».

Результаты объявят в августе в период празднования Дня строителя.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии полицейские начали «отлов» подростков на мопедах
24.05.2024 в 17:05
Мэр Улан-Удэ поручил подчиненным жестче контролировать кошение травы
24.05.2024 в 17:01
Для районов Бурятии пройдет конкурс туристического потенциала
24.05.2024 в 16:57
Байкальский омуль слишком медленно растет
24.05.2024 в 16:53
Бизнесмены Бурятии налаживают сотрудничество с Китаем
24.05.2024 в 16:46
В Бурятии племянница «развела» свою тётю на 105 тысяч
24.05.2024 в 16:42
Для пяти с половиной тысяч выпускников в Бурятии прозвенят последние звонки
24.05.2024 в 16:42
День славянской письменности и культуры отмечают в Улан-Удэ
24.05.2024 в 16:05
В Улан-Удэ дети спалили автомобиль
24.05.2024 в 16:05
Семь жителей Бурятии за сутки лишились доступа к Госуслугам
24.05.2024 в 15:54
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Для районов Бурятии пройдет конкурс туристического потенциала
Мероприятие состоится в рамках международной туристской выставки «Baikal Travel Mart»
24.05.2024 в 16:57
Бизнесмены Бурятии налаживают сотрудничество с Китаем
В этом им помогает Центр поддержки экспорта
24.05.2024 в 16:46
Фермерам Бурятии выделят субсидию на откорм крупного рогатого скота
Она покроет расходы на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой
24.05.2024 в 11:54
Глава Минфина Силуанов рассказал об изменениях в налоговом законодательстве
24.05.2024 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru