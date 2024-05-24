Лучшие строительные организации Бурятии примут участие в республиканском конкурсе

Минстрой Бурятии объявил отраслевой конкурс «Лидеры строительного комплекса в республике Бурятия». Этот конкурс проводится уже второй год подряд.

Конкурс покажет наиболее эффективные строительные организации в республике.

- Предприятия будут оцениваться по объему произведенной продукции, внедрению новых технологий, использованию энергоэффективных и инновационных материалов и другим важным показателям. Победителей в каждой из номинации определит конкурсная комиссия, - сказали в министерстве.

Заявки для участия в конкурсе организации могут подать в период с 5 июня 2024 года по 5 июля 2024 года по следующим номинациям: «Лучшее предприятие производства строительных материалов Республики Бурятия», «Лучшая строительно-монтажная организация Республики Бурятия» и «Лучшая проектная организация Республики Бурятия».

Результаты объявят в августе в период празднования Дня строителя.

Фото: Номер один