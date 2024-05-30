В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».

- Установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица – отправителя, - сообщил Росфинмониторинг.

Изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.

Скорректированы также нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Фото: Номер один