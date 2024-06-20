Экономика и бизнес 20.06.2024 в 09:08

Доллар падает на радость жителей Улан-Удэ

Укрепление рубля может привести к удешевлению импортных товаров
A- A+
Текст: Иван Иванов
Доллар падает на радость жителей Улан-Удэ
Рубль существенно укрепил позиции в последние дни. Об этом свидетельствуют как данные биржевых и внебиржевых торгов, так и официальный курс ЦБ и стоимость наличной валюты. Так Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 20 июня на уровне ₽82,6, евро — ₽89, юаня — ₽11,1. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на ₽4,4, евро — на ₽4,2, юань — на ₽0,63, - сообщает «РБК».

А если отследить официальный курс с 12 июня (день, когда были введены санкции против Мосбиржи и после которого биржевые торги долларом уже не возобновились), динамика будет еще более впечатляющей: доллар — снижение на ₽6,39 (-7,18%); евро — снижение на ₽6,65 (-6,94%); юань — снижение почти на ₽1,07 (-8,71%).

Вчера в банках Улан-Удэ курс продажи американской валюты падал до 87,5 рублей за один доллар США. Покупали у населения доллар за 82,5 рубля.

По мнению аналитиков, причина укрепления рубля - новые санкции против биржевой торговли России, которые временно парализовали рынок. Санкции создали дополнительные сложности с расчетами за импорт. Из-за этого образовался внешнеторговый дисбаланс — он и спровоцировал резкое укрепление рубля.

В результате потребители надеются на удешевление импортных товаров, прежде всего автомобилей из Японии и Китая. Однако специалисты отмечают, что укрепление российской валюты может носить временный характер. Как только найдутся новые каналы оплаты по поставкам импорта – спрос на валюту резко вырастет.

Напомним, что еще в апреле 2024 года Минэкономразвития РФ сделало прогноз: курс доллара к концу 2024 года вырастет до 98 рублей, а курс евро - до 109 рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
доллар

Все новости

Пожарный из Улан-Удэ погиб в ходе спецоперации
20.06.2024 в 10:07
Семерых жителей Курумкана лишили прав за пристрастие к наркоте
20.06.2024 в 10:05
Докторская колбаса и сладости из Бурятии захватывают монгольский рынок
20.06.2024 в 09:28
В Бурятии грузовик спровоцировал ДТП и уехал
20.06.2024 в 09:26
Улан-удэнские разбойники сядут на 7 лет за кражу 650 рублей
20.06.2024 в 09:25
В Бурятии возник один лесной пожар
20.06.2024 в 09:17
Доллар падает на радость жителей Улан-Удэ
20.06.2024 в 09:08
Справка об инвалидности
20.06.2024 в 09:00
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего ребёнка
20.06.2024 в 08:53
Цирк Бурятии выдал странный номер
20.06.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Докторская колбаса и сладости из Бурятии захватывают монгольский рынок
Они продаются в торговой сети бурятских предпринимателей под названием «НАШ» в Улан-Баторе
20.06.2024 в 09:28
Предпринимателей Бурятии приглашают на Акселератор социальных проектов
Обучение стартует с 18 июля и продлится шесть недель
18.06.2024 в 16:22
По пути справедливости
Эксперты в Бурятии высказались о проекте модернизации налоговой системы России
14.06.2024 в 10:00
Мечты о газе
Газификация Бурятии споткнулась о позицию Китая по газопроводу «Сила Сибири - 2»
12.06.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru