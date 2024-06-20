Доллар падает на радость жителей Улан-Удэ

Рубль существенно укрепил позиции в последние дни. Об этом свидетельствуют как данные биржевых и внебиржевых торгов, так и официальный курс ЦБ и стоимость наличной валюты. Так Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 20 июня на уровне ₽82,6, евро — ₽89, юаня — ₽11,1. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на ₽4,4, евро — на ₽4,2, юань — на ₽0,63, - сообщает «РБК».А если отследить официальный курс с 12 июня (день, когда были введены санкции против Мосбиржи и после которого биржевые торги долларом уже не возобновились), динамика будет еще более впечатляющей: доллар — снижение на ₽6,39 (-7,18%); евро — снижение на ₽6,65 (-6,94%); юань — снижение почти на ₽1,07 (-8,71%).Вчера в банках Улан-Удэ курс продажи американской валюты падал до 87,5 рублей за один доллар США. Покупали у населения доллар за 82,5 рубля.По мнению аналитиков, причина укрепления рубля - новые санкции против биржевой торговли России, которые временно парализовали рынок. Санкции создали дополнительные сложности с расчетами за импорт. Из-за этого образовался внешнеторговый дисбаланс — он и спровоцировал резкое укрепление рубля.В результате потребители надеются на удешевление импортных товаров, прежде всего автомобилей из Японии и Китая. Однако специалисты отмечают, что укрепление российской валюты может носить временный характер. Как только найдутся новые каналы оплаты по поставкам импорта – спрос на валюту резко вырастет.Напомним, что еще в апреле 2024 года Минэкономразвития РФ сделало прогноз: курс доллара к концу 2024 года вырастет до 98 рублей, а курс евро - до 109 рублей.Фото: «Номер один»