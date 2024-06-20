Докторская колбаса и сладости из Бурятии захватывают монгольский рынок

Наши ближайшие соседи с удовольствием покупают вкусные продукты питания из Бурятии. Теперь им не надо везти колбасу и сладости через границу. Все, что им понравилось у нас, они могут легко найти в сети продуктовых магазинов «НАШ» в Улан-Баторе. Об этом рассказал Руслан Гылыпкылов, руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии в ходе рабочей поездки в Монголию.

Там он встретился с бурятскими предпринимателями, которые не побоялись и открыли торговую продуктовую сеть в Улан-Баторе. В ходе встречи бизнесмены узнали о возможностях и помощи, которую оказывают АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Центр поддержки экспорта Бурятии.





- Магазины открыли наши предприниматели из Бурятии и их дело успешно продвигается. В Улан-Баторе уже работают три магазина сети под названием «НАШ» в формате «Дискаунтер», четвертый магазин откроется до конца года, - сказал Руслан.

- Очень приятно и неожиданно было увидеть в продаже нашу продукцию, из Бурятии - газированные напитки, воду, кондитерские изделия, вкуснейшие колбасы в ассортименте, там был даже консервированный унэгэтэйский борщ, щи и многие другие продукты. Уверен, это отличный пример того, как именно надо заниматься экспортом, - делится впечатлениями Руслан Гылыпкылов.

Бурятские предприниматели, старательно осваивающие монгольский продуктовый рынок, поведали о том, что монголы очень любят колбасы из Бурятии всех видов. По их словам, наша «Докторская» колбаса - там вообще настоящий хит продаж.

















Конечно, еще монголы любят нашу кондитерскую продукцию - разнообразные виды печенья, конфеты, и другие сладости.

- Любой предприниматель из Бурятии и других регионов России, который желает продвинуть свою продукцию на монгольский рынок, и не только, может обратиться к нам в Центр поддержки экспорта, и мы ему поможем в этом, - говорит Руслан.

Он подчеркнул, что продукция, поставляемая из Бурятии в Монголию имеет ряд важных плюсов для бизнеса. Во-первых, это низкие логистические расходы (расстояние из Улан Удэ до Улан Батора составляет 550 км).

Во-вторых, многие российские и бурятские товары и марки давно известны монгольскому покупателю, поскольку он часто посещает приграничную Бурятию по работе и как турист. В-третьих, наша продукция отличается высоким качеством и экологичностью.

- Все это в целом дает отличную возможность для бизнесменов Бурятии и России выходить на рынок соседней Монголии более уверенно, - резюмировал Руслан Гылыпкылов.

Если у Вас идеи и желание рассмотреть возможность поставлять свою продукцию или товары в Монголию, обращайтесь за консультацией в Центр поддержки экспорта Республики Бурятии, позвонив по телефону: +7(9021) 613481, сайт: www.export03.ru.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии