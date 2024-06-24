Экономика и бизнес 24.06.2024 в 09:43

В Бурятии запустили завод по выпуску арматуры

Такого производства в республике раньше не было
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии запустили завод по выпуску арматуры
В Бурятии запущен завод «Армат», который будет выпускать металлическую арматуру. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Компания получила республиканскую поддержку, приобрела новое оборудование и получила целевой льготный займ для запуска производства. Такого производства в Бурятии ранее не было. Сертифицированная продукция проходит строгий контроль качества и поставляется на строительные объекты не только в Улан-Удэ, но и в соседние регионы», - рассказал Алексей Цыденов.


По словам главы Бурятии, на данный момент на предприятии уже работает более 50 человек, а планируемая производственная мощность составляет 700 тонн арматуры в месяц.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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