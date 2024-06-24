В Бурятии запустили завод по выпуску арматуры

«Компания получила республиканскую поддержку, приобрела новое оборудование и получила целевой льготный займ для запуска производства. Такого производства в Бурятии ранее не было. Сертифицированная продукция проходит строгий контроль качества и поставляется на строительные объекты не только в Улан-Удэ, но и в соседние регионы», - рассказал Алексей Цыденов.





В Бурятии запущен завод «Армат», который будет выпускать металлическую арматуру. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.По словам главы Бурятии, на данный момент на предприятии уже работает более 50 человек, а планируемая производственная мощность составляет 700 тонн арматуры в месяц.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова