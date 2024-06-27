В «Горной компании» отметили 65-летие карьера «Татарский Ключ»

По доброй традиции троекратным «Ура!» поздравили коллег руководители горных подразделений предприятий «Сибирского цемента» во главе с директором по горным работам АО «ХК «Сибцем» Василием Макком.







Коллектив ООО «Горная компания» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») отметил 65-летний юбилей карьера «Татарский Ключ».С начала освоения месторождений «Татарский Ключ» и «Билютинское» добыто более 29 млн тонн известняков и 68 млн тонн вскрышных пород – с такими производственными показателями встретила значимую дату команда предприятия, расположенного в Заиграевском районе Бурятии.Торжество состоялось в доме культуры «Горняк» поселка Татарский Ключ 21 июня. Мероприятие объединило свыше ста человек – ветеранов и действующих сотрудников карьера, представителей органов власти и бизнес-партнеров предприятия.Первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов поздравил коллектив ООО «Горная компания» с праздником и вручил управляющему директору Михаилу Архипову подарочный сертификат на приобретение автобуса ПАЗ-3205 для комфортного и оперативного перемещения сотрудников.«Есть то, что остается неизменным на протяжении десятилетий. Прежде всего это высокая значимость труда горняков. Предприятие вносит свой вклад в развитие стройиндустрии, сельского хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, других отраслей экономики, – отметил Геннадий Рассказов. – Как и раньше, потребителям необходима высококачественная продукция. И коллектив «Горной компании» оперативно удовлетворяет запросы самых взыскательных клиентов, поставляя на рынок нерудные материалы: щебень, известняк, минеральный порошок, минеральные удобрения».Пожелания коллективу в честь юбилейной даты озвучили также исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Виталий Кайзер и вице-президент по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов. К поздравлениям присоединились управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков, управляющий директор ООО «КузбассТрансЦемент» Эдуард Ишимов, директор по региональным продажам в восточном направлении ООО «ЗапСибЦемент» Илья Григорьев, заместитель директора – главный инженер ООО «Тугнуйское ПТУ» Анатолий Кузяков, глава Ключевского сельского поселения Владимир Ефремов и глава Тамахтайского сельского поселения Вячеслав Самойлов.В ходе торжества с насыщенной концертной программой десять сотрудников ООО «Горная компания» отмечены за многолетний добросовестный труд благодарственными письмами и почетными грамотами Правительства Республики Бурятии, Народного Хурала, Заиграевского района и Совета депутатов Заиграевского района, холдинга «Сибирский цемент», ООО «Горная компания». Благодарственными письмами награждены представители династий Архиповых, Батракановых и Холмогоровых. Золотым знаком «Почетный работник холдинга «Сибирский цемент» II степени награжден главный инженер предприятия Сергей Галсанов.«Горная компания» имеет крупнейшую минерально-сырьевую базу – более 220 миллионов тонн высококачественных известняков. Производственные мощности предприятия позволяют добывать и перерабатывать до одного миллиона тонн известняков в год. Вместе с тем, главным достоянием его остается коллектив профессионалов. Уверен, мы сохраним и приумножим славные традиции наших ветеранов», – подчеркнул управляющий директор ООО «Горная компания» Михаил Архипов.Фото: предоставлено ООО «Горная компания»