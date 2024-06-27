Экономика и бизнес 27.06.2024 в 14:45

Модернизации БАМа помогут более тысячи студентов со всей страны

Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях БАМа в Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Модернизации БАМа помогут более тысячи студентов со всей страны
На Восточно-Сибирской железной дороге состоялось торжественное открытие Всероссийского студенческого трудового проекта «БАМ 2.0» на объектах Восточного полигона, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В этом году в модернизации Байкало-Амурской магистрали в границах ВСЖД примут участие 1189 студентов со всей России.

«Уверен, что участие в работе на БАМе станет для вас богатейшим опытом! Такая практика хорошо помогает закалить характер. Выполняя поставленные задачи, вы приобретете бесценные знания, которые в дальнейшем пригодятся вам в профессии, и, конечно же, вы сможете найти новых друзей», – напутствовал бойцов стройотрядов заместитель генерального директора РЖД – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

Для участия в проекте студенты прошли профессиональную подготовку, изучили правила охраны труда и основы строительного дела. Более 100 человек из 18 регионов страны были задействованы в обучении в рамках всероссийской школы командного состава студенческих отрядов, которая проводилась в Иркутском государственном университете путей сообщения.

Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях Тайшет, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новая Чара. Трудовая практика продлится до конца августа.
 
Фото: company.rzd.ru
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