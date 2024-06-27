Модернизации БАМа помогут более тысячи студентов со всей страны

На Восточно-Сибирской железной дороге состоялось торжественное открытие Всероссийского студенческого трудового проекта «БАМ 2.0» на объектах Восточного полигона, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В этом году в модернизации Байкало-Амурской магистрали в границах ВСЖД примут участие 1189 студентов со всей России.«Уверен, что участие в работе на БАМе станет для вас богатейшим опытом! Такая практика хорошо помогает закалить характер. Выполняя поставленные задачи, вы приобретете бесценные знания, которые в дальнейшем пригодятся вам в профессии, и, конечно же, вы сможете найти новых друзей», – напутствовал бойцов стройотрядов заместитель генерального директора РЖД – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.Для участия в проекте студенты прошли профессиональную подготовку, изучили правила охраны труда и основы строительного дела. Более 100 человек из 18 регионов страны были задействованы в обучении в рамках всероссийской школы командного состава студенческих отрядов, которая проводилась в Иркутском государственном университете путей сообщения.Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях Тайшет, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новая Чара. Трудовая практика продлится до конца августа.Фото: company.rzd.ru