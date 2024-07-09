Экономика и бизнес 09.07.2024 в 12:26

ТЭЦ-2 в Улан-Удэ получит мощную турбину

Новое оборудование позволит обеспечить полную энергонезависимость города и республики
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Текст: Андрей Константинов
ТЭЦ-2 в Улан-Удэ получит мощную турбину
Для Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будет поставлена турбина Тп-75/85-12,8 мощностью до 90 МВт. Соответствующий контракт подписали ТГК-14 и Уральский турбинный завод (АО «УТЗ»). Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на октябрь 2028 года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Сегодня дополнительное тепло и электроэнергия городу очень нужны - это и чистый воздух, и возможность строить новое жилье. В рамках мастер-плана уже строятся новые знаковые для республики объекты, поэтому городу нужны дополнительные энерго- и электромощности, которые появятся благодаря модернизации ТЭЦ-2, - отметил глава Бурятии.

Генеральным проектировщиком современного экологичного энергоблока №1 улан-удэнской ТЭЦ-2 стала компания «КОТЭС Инжиниринг». Проект строительства будет готов уже к концу 2024 года. Главгосэкспертиза должна быть пройдена до конца марта 2025 года. Станция будет оснащена целым рядом энергоэффективных и экологичных технических решений, проработанных с учетом нормативов, квотирования выбросов и требований отрасли.


- Благодаря совместным проектам с одним из крупнейших в стране производителей энергетического оборудования увеличение электрической мощности по энергообъектам ТГК-14 составит 15%. Стоимость новой турбины составляет миллиарды рублей. Растущий с каждым годом объём инвестиций является существенным шагом для ТГК-14 и развития Бурятии, - заявил председатель совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев.

Напомним, реализация проекта модернизации улан-удэнской ТЭЦ-2 с объемом инвестиций порядка 30 млрд рублей позволит обеспечить полную энергонезависимость Улан-Удэ и Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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