Экономика и бизнес 22.07.2024 в 09:40

Забайкалье продало в Китай товаров и услуг почти на 2 миллиарда долларов

Соседи выгодно используют для экспорта погранпереход Забайкальск-Маньчжурия
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Текст: Иван Иванов
Забайкалье продало в Китай товаров и услуг почти на 2 миллиарда долларов

Объем экспорта забайкальской продукции в Китай увеличился на 35% по итогам прошлого года. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов в эфире ГТРК «Чита» 21 июля.

— За прошлый год объем экспорта забайкальской продукции в Китай увеличился на 35%, мы уже доходим до 2 миллиардов долларов торговли Забайкалья с Китаем — это очень большие цифры, за последнее 5 лет мы очень сильно выросли. При этом продаем продукцию высокотехнологичную, дорогую — это не та контрабанда леса, которая была 10 лет назад. Мы сейчас не на таких вещах сосредоточены, а на тех, которые приносят серьезный вклад в экономику, — сказал губернатор.

Добавим, что Забайкальский край имеет прямой выход на Китай через погранпереход Забайкальск-Маньчжурия, по которому и идет экспорт.

Особенно много за последнее время экспортируется сельхозпродукции в Китай в связи с низкими издержками на электроэнергию и рабочую силу в РФ, который делает экспорт выгодным.

Так по данным федерального центра «Агроэкспорт» объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Китаем в прошлом году составил $11,1 млрд.

При этом экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из России в Китай в 2023 году вырос на 44,1%, до $8,8 млрд, в основном речь идет о консервированных овощах и фруктах, растительных маслах и соевых бобах. Китай поставил фруктов и овощей в Россию неизмеримо меньше - на $2,3 млрд.

 

Фото: ru.freepik.com

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