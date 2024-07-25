В Бурятии продолжается прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»

Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.В проекте могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.Обучение пройдет в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц.Чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-форму на сайте мамапредприниматель.рф.Проект организован Минэкономразвития России и пройдет на базе центров «Мой бизнес» в 66 регионах страны.Фото: russianstock.ru