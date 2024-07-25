Экономика и бизнес 25.07.2024 в 12:29
В Бурятии продолжается прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»
Обучение пройдет бесплатно в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в сентябре
Текст: Иван Иванов
Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.
В проекте могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.
Обучение пройдет в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц.
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-форму на сайте мамапредприниматель.рф.
Проект организован Минэкономразвития России и пройдет на базе центров «Мой бизнес» в 66 регионах страны.
Фото: russianstock.ru
В проекте могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.
Обучение пройдет в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц.
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-форму на сайте мамапредприниматель.рф.
Проект организован Минэкономразвития России и пройдет на базе центров «Мой бизнес» в 66 регионах страны.
Фото: russianstock.ru