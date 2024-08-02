Бурятия ждет богачей

Государственные компании могут переехать из Москвы в регионы. Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 октября предложения о релокации центральных офисов корпораций. Особое внимание глава государства предложил обратить на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Бурятия, как и другие регионы ДФО, включилась в гонку за крупными федеральными налогоплательщиками, поскольку это принесет миллиарды дополнительных налоговых поступлений.Глава государства заявил о переезде богатых структур в регионы еще в июне на Петербургском международном экономическом форуме - 2024, когда высказал идею о переносе штаб-квартир.- Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации, - отметил он.Ожидается, что переезды укрепят экономические возможности регионов, которые будут получать дополнительные налоги от деятельности госкомпаний.Одним из позитивных примеров такого «переезда» президент называл релокацию «РусГидро» из Москвы в Красноярск.Между тем гораздо более впечатляющим примером является перерегистрация «Газпрома» из Москвы в Санкт-Петербург в 2021 году. Так, за 2023 год в городской бюджет поступил 1 трлн 147,5 млн рублей, из которых львиная доля пришлась на налоги, полученные от госкомпании.Добавим, что представить предложения по выбору госкомпаний и территорий переезда надлежит до 1 октября 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, а правительство за этот срок соберет всю информацию по регионам и представит президенту варианты переезда.Естественно, что регионы включились в этот увлекательный процесс. Каждому субъекту РФ хочется, чтобы к ним переехал богатый налогоплательщик, благодаря которому можно будет решить многие проблемы, что называется, на раз-два. Как их решил, например, недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который за счет сверхдоходов от переехавшего «Газпрома» единственный в стране запретил поднимать тарифы на ЖКХ с июля этого года, решив компенсировать выпадающие доходы коммунальщиков из бюджета города.Но кто может переехать в Бурятию? Число госкомпаний в стране велико.Добавим, что еще в 2020 году аудиторы Счетной палаты РФ затруднились ответить на вопрос, сколько всего в стране находится госкомпаний. Достоверной информации о количестве подконтрольных государству акционерных обществ (АО) и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) не существует. Так, по данным Росимущества, в России - 1025 АО и 626 ФГУП, Росстат утверждает о 1059 АО и 760 ФГУП, В Федеральной налоговой службе говорят о 218 АО и 792 ФГУП. Впрочем, речь может идти о переезде самых крупных. А их несколько - около десятка, включая «Роснефть» и «Росатом».- В таком вопросе, кроме политической составляющей, большое значение имеет экономическая база, обоснованность, ведь штаб-квартиру госкорпорации в чистое поле не выведешь, а в республике я не вижу, например, крупных месторождений или производств, которые бы смогли обосновать наличие у нас штаб-квартиры госкомпании, - говорит улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик. - Поэтому будут иметь шансы кого-то завести только те субъекты, где такая база есть. Например, Иркутская область, имея каскад ГЭС, могла бы претендовать на перенос «РусГидро» из Москвы не в Красноярск, а к ним. Как и «Ростех», который имеет производственные мощности в соседнем регионе.Информированный источник «Номер один» отмечает, что «такие организации, как «Росатом» или «Росвертол», завести в регион будет почти невозможно, а вот частные компании, например, АО «Трансмашхолдинг» - вполне возможно».Напомним, эта компания в 2021 году заняла в рейтинге журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний России» 30-е место с выручкой 305,4 млрд рублей. Данное предприятие контролирует улан-удэнский ЛВРЗ.- Скорее всего, руководство республики уже движется в этом направлении, отметил источник, напомнив, как в 2018 году глава региона Алексей Цыденов смог завести в республику группу компаний «Новотранс», - отмечает он.Тогда «Новотранс», зарегистрировавшись в республике, в 2018 - 2019 гг. принес в наш бюджет более 1,6 млрд рублей.Улан-удэнский экономический эксперт Анатолий Масловский полагает, что идея распределить федеральные головные структуры по Сибири и Дальнему Востоку в целом здравая, но она не принесет того результата, на который мы надеемся.- Если речь идет о налогах, то проще дать регионам побольше, а не затевать переезд, к тому же крупные топ-менеджеры из Москвы вряд ли поедут в Сибирь, - отмечает он.Напомним, и это не секрет, со времен декабристов, сосланных в Забайкалье и Якутию, Дальний Восток считался местом ссылки для москвичей и питерцев. По сути, для правящего класса мало что изменилось с тех времен.К тому же значительную часть сегодняшних руководителей в Москве составляют выходцы из регионов, которые долгие годы работали над тем, чтобы перебраться в столицу, пустили там корни, завели семьи, а теперь их снова кидают фактически обратно в провинцию. Согласятся далеко не все.- Одно дело - переезд в Питер, откуда за четыре часа можно добраться на поезде до Москвы, и другое - Улан-Удэ, откуда шесть часов на самолете, - соглашается Григорий Тупик. - Очень большие расстояния. Но я не исключаю, что часть топ-менеджмента будет работать в Сибири вахтовым методом.В то же время эксперты отмечают, что, например, после переезда из Москвы Конституционного суда РФ в Питер в столице оставили крупное представительство, в котором продолжили работать судьи, не пожелавшие переезжать.От переезда головных офисов в ДФО выиграют также железнодорожные и авиаперевозчики, ведь куда бы ни переехали они, все вопросы в любом случае будут решаться в Москве. В целом идея переезда госкомпаний в Сибирь и на Дальний Восток не нова. Похожие предложения о перерегистрации штаб-квартир некоторых госкомпаний в 2019-м готовило и минэкономразвития. Тогда же отмечалось, что регионы получат новую инфраструктуру, рабочие места и так далее. Но документ не пошел дальше обсуждений. Возможно, что переезды затянутся на десятилетия. Процесс релокации явно будет встречать сильное сопротивление и не станет быстрым.Фото: пресс-служба правительства Бурятии