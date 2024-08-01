Экономика и бизнес 01.08.2024 в 11:29

В Бурятии откроется цех облепихового масла

Открытие состоится в День поля 3 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии откроется цех облепихового масла

В эту субботу, 3 августа, состоится республиканский День Поля-2024 в поселке Темник (с. Ацула) Селенгинского района (возрастное ограничение 0+). День Поля пройдет на базе сельхозпредприятия «Темник», возрождающего ценнейший дар Селенгинской долины – плантации облепихи.

На празднике агро-группа «Темник» презентует первый в Бурятии цех облепихового масла и подпишет сразу несколько соглашений с потенциальными покупателями.

- Свою облепиховую историю предприятие ведет с 2023 года. Тогда пустующие цеха некогда известного на весь Советский Союз совхоза «Облепиховый» начали капитально ремонтировать чтобы снова выпускать облепиховые сиропы, джемы, варенье и не только. Инвестором вложено порядка 60 млн. рублей. Создано 22 новых рабочих места. Приобретены земельные участки общей площадью 400 га, заложен сад сортовой облепихи на 10 га, проведены культур-технические работы (50 га), построена теплица с системой полива «Искусственный туман», - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Уже закуплено оборудование и запущено производство. Цех №1 занимается переработкой ягоды. Сиропы и морсы по ГОСТу поставляются школьникам Селенгинского, Джидинского районов и в г. Улан-Удэ.

В День Поля здесь торжественно откроется цех № 2 - цех выжимки облепихового масла. Минимальная производительность в смену - 5 кг масла. Предприятие планирует выжимать масло для фармацевтики и косметологии, почти готовы сертификаты качества. Готовое масло будет также экспортироваться в Южную Корею и Китай.

В день открытия здесь пройдет дегустация сиропов, чаев, кондитерских изделий, перетертой ягоды на основе облепихи, смородины, клюквы и брусники.

День поля состоится 3 августа, пос. Темник (Ацула), Селенгинский район, с 10.00. до 18.00. С г. Гусиноозерск до места проведения будут курсировать муниципальные автобусы.  

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Фото: минсельхоз РБ

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