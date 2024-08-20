12 бурятских компаний выразили готовность экспортировать продукты в Монголию

«По итогу встречи монгольские предприниматели проявили интерес к представленной продукции. Достигнута договорённость о более детальной проработки запросов - необходим расчёт стоимости товара при экспорте из Бурятии в Монголию», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.







Со своей стороны Центр поддержки экспорта готов помочь экспортерам составить и перевести проект экспортного контракта на иностранный язык, провести экспертизу проекта контакта; рассчитать стоимость логистики на экспорт; проконсультировать по вопросам таможенного оформления товаров на экспорт; проконсультировать по вопросам валютного и налогового законодательства; компенсировать до 80% затрат на логистику при экспорте товаров; помочь с оформлением разрешительных документов на экспорт.



