Экономика и бизнес 20.08.2024 в 13:43
12 бурятских компаний выразили готовность экспортировать продукты в Монголию
Помощь в этом им может оказать Центр поддержки экспорта
Текст: Иван Иванов
19 августа в Центре поддержки экспорта Бурятии прошла встреча с крупной монгольской компанией, заинтересованной в приобретении продуктов питания из республики. В рамках В2В встречи 12 бурятских компаний представили свою продукцию зарубежным покупателям.
Более детально о мерах поддержки экспортных компаний можно узнать на информационных ресурсах: https://myexport.exportcenter.ru/ и https://export03.ru/
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии
«По итогу встречи монгольские предприниматели проявили интерес к представленной продукции. Достигнута договорённость о более детальной проработки запросов - необходим расчёт стоимости товара при экспорте из Бурятии в Монголию», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.
Со своей стороны Центр поддержки экспорта готов помочь экспортерам составить и перевести проект экспортного контракта на иностранный язык, провести экспертизу проекта контакта; рассчитать стоимость логистики на экспорт; проконсультировать по вопросам таможенного оформления товаров на экспорт; проконсультировать по вопросам валютного и налогового законодательства; компенсировать до 80% затрат на логистику при экспорте товаров; помочь с оформлением разрешительных документов на экспорт.
Более детально о мерах поддержки экспортных компаний можно узнать на информационных ресурсах: https://myexport.exportcenter.ru/ и https://export03.ru/
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии
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