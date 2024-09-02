Исчезнувшие горняки

Дефицит кадров тормозит развитие экономики и социальной сферы Бурятии. На протяжении последних лет острую нехватку специалистов испытывают промышленность, энергетика, сельское хозяйство, грузоперевозки, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, образование, госуправление - практически все сферы деятельности. В этом году в списке наиболее проблемных отраслей с точки зрения обеспеченности кадрами оказалась добыча полезных ископаемых.В самые сложные годы вахтовая работа на горных предприятиях республики помогала выжить населению многих районов. Однако, по данным Бурятстата, в январе-мае 2024 потребность горнодобывающей отрасли республики в работниках составила 446 человек. Казалось бы, не так уж много. Но и среднегодовая численность занятых в этой сфере в разы меньше, чем в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении.А вот число вакансий на предприятиях, добывающих полезные ископаемые в Бурятии, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 2,57 раза. Это своего рода «рекорд». Такой поистине драматической для работодателей разницы между спросом и предложением на рынке труда не наблюдается больше нигде. Даже в сфере информации и связи, где число требующихся IT-специалистов выросло в 2 раза.В качестве наглядной иллюстрации остроты проблемы можно вспомнить рабочую поездку сенатора Вячеслава Наговицына в Мухоршибирский район весной этого года. Он посетил Тугнуйский угольный разрез, директор которого Юрий Андреев, прямо озвучил главную проблему предприятия – дефицит кадров. Планируется за счет средств компании разработать проектную документацию для строительства нового училища и совместно с министерством образования Бурятии подать заявку в новую программу, инициированную президентом России Владимиром Путиным, сообщила интернет-газета «Земля Мухоршибирская».Между тем, кадры для горнодобывающей отрасли готовит Байкальский колледж недропользования в Улан-Удэ. В его стенах можно получить специальности по направлениям: подземные и открытые горные работы, обогащение полезных ископаемых, геологическая съемка, поиски и разведка месторождений, маркшейдерское дело, эксплуатация электромеханического оборудования и другим. Колледж также готовит юристов и поваров для работы на горнодобывающих предприятиях. Одновременно по всем специальностям обучается около 1500 учащихся.Филиалы Байкальского колледжа недропользования открыты в Мухоршибирском и Баунтовском районах, где находятся крупнейшие горнодобывающие предприятия Бурятии.Но, судя по официальному сайту колледжа, есть проблемы с привлечением абитуриентов. На это указывают условия приема: «Без вступительных экзаменов, без ЕГЭ и ОГЭ». Впрочем, сегодня это характерно для многих профессиональных образовательных учреждений республики.Профессионалов с высшим образованием по специальности «Геология» готовит БГУ. Обучение проходит на базовой кафедре геологии БГУ в ФГБУН «Геологический институт имени Н.Л. Добрецова» Сибирского отделения Российской академии наук (ГИН СО РАН). Количество бюджетных мест невелико - 26 в этом году.Анализ вакансий на популярном сайте hh.ru показывает, что горнодобывающим предприятиям Бурятии в первую очередь требуются машинисты тяжелой техники: вездеходов, бульдозеров, экскаваторов, компрессорных установок.Не исключено, что дефицит кадров по этим специальностям связан с проведением СВО. Именно этих работников можно быстро и качественно переподготовить для управления бронетехникой. Причем, контракты с военным ведомством заключают наиболее опытные, отслужившие в армии, наработавшие опыт, ответственные специалисты.Часть потенциальных работников горной отрасли Бурятии переезжает в регионы, где заработная плата и уровень жизни выше, чем на малой Родине. Там образовались вакансии после отъезда трудовых мигрантов из бывших республик СССР. Не везде предусмотрен допуск для иностранных граждан. Часть работодателей стараются не допускать формирования устойчивых сообществ трудовых мигрантов в коллективах. Граждане России в этих смыслах предпочтительнее.По данным Бурятстата о межрегиональной миграции, в первом полугодии 2024 года число выехавших из Бурятии незначительно, но все-таки превышало число прибывших (4816 и 4803, соответственно). В международной миграции сложился положительный баланс, но, откровенно говоря, это не особенно утешает. Большинство прибывших в республику – выходцы из стран СНГ. Проще говоря, наш регион покидают квалифицированные кадры, а прибывают гастарбайтеры, которые вряд ли смогут восполнить нехватку рабочей силы в промышленности, энергетике и горной отрасли.Но основной причиной нехватки специалистов в сфере добычи полезных ископаемых в Бурятии является вахтовая работа в других регионах, считает Евгений Кислов, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Геологического института им. Н.Л. Добрецова СО РАН, сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.Работодатели Якутии, Забайкальского края и других регионов ДФО и Арктики имеют возможность предложить вахтовикам из Бурятии более высокую заработную плату, чем местные горнодобывающие компании. Это не значит, что последние не хотят повышать оклады. Объективными факторами являются мировые цены и спрос на конкретные виды полезных ископаемых, объемы и себестоимость их добычи, транспортная доступность месторождений и многое другое.Кроме того, есть субъективные факторы. За годы, когда в Бурятии не хватало рабочих мест, сложилась определенная «вахтовая субкультура», отмечает эксперт. Она оказалась привлекательной для молодых специалистов, не спешащих обременять себя бытом, построением семьи. Отработал вахту – отгулял дома, и так по кругу.Росту популярности этого формата способствует своеобразный «вирусный маркетинг». Один человек из выпускников колледжа, например, начал работать вахтовым методом за пределами Бурятии, все прошло нормально, он доволен, рассказал другим, и они потянулись вслед за ним.Известен случай, когда молодой сотрудник горнодобывающей компании, уволился, поработал вахтой на Чукотке и переманил туда всех специалистов геологической службы, рассказал Евгений Кислов.Освоение богатств недр Бурятии идет по нарастающей. Недавно, например, глава республики Алексей Цыденов сообщил о расширении ТОР «Бурятия» для строительства горно-обогатительного комбината по переработке бериллиевой руды Ермаковского месторождения.Поэтому местные кадры – количественно и качественно – надо готовить с опережением. В том числе и для горнодобывающей отрасли, которая всегда рассматривалась и остается одной из основ развития экономики региона.Фото: «Номер один»