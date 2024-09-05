Экономика и бизнес 05.09.2024 в 10:58

В Бурятии навоз свиней превратят в электричество

Электростанции на биогазе появится в Заиграевском районе, где расположен свинокомплекс
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии навоз свиней превратят в электричество
В ходе Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение с компаниями «Росатом Сервис» и «Сибагро» о строительстве электростанции на биогазе.

«Биореактор будет вырабатывать газ за счет переработки отходов Заиграевского свинокомплекса. Далее газ будет сжигаться в турбине с выработкой электроэнергии. Здесь же будут перерабатываться и отходы с Улан-Удэнской птицефабрики. В итоге создадим возможность развивать и свиноводство, и птицеводство в экологически более чистом варианте», - рассказал в соцсетях глава Бурятии, отметив, что, таким образом, воздух в Заиграевском районе станет чище.

Фото: телеграм-канал Алексей Цыденова

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свинокомплекс электричество

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