В Бурятии навоз свиней превратят в электричество

В ходе Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение с компаниями «Росатом Сервис» и «Сибагро» о строительстве электростанции на биогазе.«Биореактор будет вырабатывать газ за счет переработки отходов Заиграевского свинокомплекса. Далее газ будет сжигаться в турбине с выработкой электроэнергии. Здесь же будут перерабатываться и отходы с Улан-Удэнской птицефабрики. В итоге создадим возможность развивать и свиноводство, и птицеводство в экологически более чистом варианте», - рассказал в соцсетях глава Бурятии, отметив, что, таким образом, воздух в Заиграевском районе станет чище.Фото: телеграм-канал Алексей Цыденова