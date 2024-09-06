Экономика и бизнес 06.09.2024 в 12:40

Атомная станция может появиться поблизости от Бурятии

Идею обеспечить Дальний Восток атомной энергией выдвинул Владимир Путин
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Текст: Андрей Константинов
Атомная станция может появиться поблизости от Бурятии
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума отметил, что определение развития Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век стало правильным решением. Сегодня основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития экономики больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг.

- Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей, - отметил президент.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев ранее в своем докладе сообщил, что за последние 10 лет в макрорегион вложено 4,2 трлн рублей частных инвестиций. Только за последний год компании инвестировали 800 млрд рублей, введено в эксплуатацию 152 предприятия, создано 18 тысяч рабочих мест. Энергопотребление на Дальнем Востоке растёт. Сегодня оно составляет 69 млрд киловатт-часов в год, к концу десятилетия прогнозируется уровень 96 млрд.

- Рост количества предприятий и новые инвестиционные проекты требуют нового объёма электрической энергии. В Приморье, Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области уже сейчас состояние энергосистемы сдерживает приток инвестиций, - заявил полпред.

Президент России на пленарном заседании ответил на вопрос о снабжении округа электроэнергией.

- Уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, предусмотреть для неё механизмы проектного финансирования. В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, прежде всего, за счёт ввода в строй новых объектов генерации. Также прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, - заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, которые стоят перед регионами, городами и населёнными пунктами.

Фото: freepik.com
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