Атомная станция может появиться поблизости от Бурятии

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума отметил, что определение развития Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век стало правильным решением. Сегодня основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития экономики больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг.- Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей, - отметил президент.Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев ранее в своем докладе сообщил, что за последние 10 лет в макрорегион вложено 4,2 трлн рублей частных инвестиций. Только за последний год компании инвестировали 800 млрд рублей, введено в эксплуатацию 152 предприятия, создано 18 тысяч рабочих мест. Энергопотребление на Дальнем Востоке растёт. Сегодня оно составляет 69 млрд киловатт-часов в год, к концу десятилетия прогнозируется уровень 96 млрд.- Рост количества предприятий и новые инвестиционные проекты требуют нового объёма электрической энергии. В Приморье, Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области уже сейчас состояние энергосистемы сдерживает приток инвестиций, - заявил полпред.Президент России на пленарном заседании ответил на вопрос о снабжении округа электроэнергией.- Уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, предусмотреть для неё механизмы проектного финансирования. В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, прежде всего, за счёт ввода в строй новых объектов генерации. Также прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, - заявил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, которые стоят перед регионами, городами и населёнными пунктами.Фото: freepik.com