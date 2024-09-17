В Бурятии начали убирать рапс и лен. Впервые в истории современной Бурятии поля масличных культур - рапса и льна заняли 3,8 тыс. га.

- Первыми к уборке рапса приступили аграрии Мухоршибирского района. Весь урожай 2024 года готов принять первый бурятский масличный завод полного цикла, который открылся этой весной, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

До этого хозяйства пяти районов республики - Бичурского, Джидинского, Кяхтинского, Тарбагатайского и Закаменского районов уже начали убирать зерновые культуры.

В поля на уборку зерновых культур вышло 872 единицы уборочной техники, среди которых девять новых зерноуборочных комбайнов (в прошлом году было приобретено семь комбайнов).

Напомним, по всей Бурятии в этом году подлежит уборке 72,8 тыс. га зерновых культур.

В целом аграриям республики в 2024 году удалось засеять 137,5 тыс. га кормовыми, зерновыми, овощными и масличными культурами, что выше результатов прошлого года на 16%.

Фото: скриншот видео, минсельхоз РБ