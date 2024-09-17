Экономика и бизнес 17.09.2024 в 15:03

В Бурятии начали убирать рапс и лен

Поля масличных культур заняли 3,8 тыс. гектаров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии начали убирать рапс и лен

В Бурятии начали убирать рапс и лен. Впервые в истории современной Бурятии поля масличных культур - рапса и льна заняли 3,8 тыс. га.

- Первыми к уборке рапса приступили аграрии Мухоршибирского района. Весь урожай 2024 года готов принять первый бурятский масличный завод полного цикла, который открылся этой весной, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

До этого хозяйства пяти районов республики - Бичурского, Джидинского, Кяхтинского, Тарбагатайского и Закаменского районов уже начали убирать зерновые культуры.

В поля на уборку зерновых культур вышло 872 единицы уборочной техники, среди которых девять новых зерноуборочных комбайнов (в прошлом году было приобретено семь комбайнов).

Напомним, по всей Бурятии в этом году подлежит уборке 72,8 тыс. га зерновых культур.

В целом аграриям республики в 2024 году удалось засеять 137,5 тыс. га кормовыми, зерновыми, овощными и масличными культурами, что выше результатов прошлого года на 16%.

 

Фото: скриншот видео, минсельхоз РБ

Теги
сельское хозяйство Бурятия

Все новости

Расследование убийства новорожденного будет контролировать прокуратура Бурятии
17.09.2024 в 15:17
Глава Бурятии поздравил жителей Джидинского района с открытием нового детского сада
17.09.2024 в 15:12
В Бурятии начали убирать рапс и лен
17.09.2024 в 15:03
Молодежь Бурятии может получить госпремии за выдающиеся достижения
17.09.2024 в 14:41
ТГК-14 в Бурятии оштрафовали на 120 тысяч рублей
17.09.2024 в 14:21
В Улан-Удэ машина снесла забор и въехала в столб
17.09.2024 в 13:55
В Бурятии выберут лучшего молодого ученого
17.09.2024 в 13:35
Семьи с детьми в Бурятии получат субсидию на соцконтракт в первую очередь
17.09.2024 в 13:23
Закаменцы из Бурятии перевели мошенникам более 9 млн рублей
17.09.2024 в 13:20
Спецназовцы в Бурятии наведались в гости к 90-летнему дедушке
17.09.2024 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Предпринимателям Бурятии напомнили о запрете продажи обуви без маркировки
Он вступает в силу с 1 ноября
13.09.2024 в 12:11
Юрий Трутнев о ВЭФ: «Лучший результат за все прошедшие годы»
На форуме подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей
13.09.2024 в 11:55
Энергетики и власти ищут способы спасти энергосистему Бурятии
Отрасль хронически недофинансировалась в течение многих лет
12.09.2024 в 13:52
В Бурятии приступили к уборке пшеницы, овса и ячменя
Уже собрано и получено 7,2 тысячи тонн зерна
12.09.2024 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru