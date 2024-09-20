Экономика и бизнес 20.09.2024 в 11:05

12 компаний из Бурятии успешно представили свою продукцию в Улан-Баторе

Это предприятия по производству молочной продукции, кондитерских изделий, строительные компании
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Текст: Служба информации "Номер один"
12 компаний из Бурятии успешно представили свою продукцию в Улан-Баторе

16 и 17 сентября в столице Монголии, городе Улан-Батор состоялась многоотраслевая бизнес-миссия «Made in Russia», организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, ВЭБ.РФ). Для участников поездки были организованы B2B-встречи с представителями монгольского бизнеса.

В российской бизнес-миссии приняло участие 46 компаний из 17 регионов России. Из Бурятии приехало 12 компаний. В их числе - предприятия по производству молочной продукции, кондитерских изделий, деревянных юрт, войлока, строительные фирмы, а также компании по экспорту продовольственных товаров и напитков, плодовых саженцев.




Это торговый дом «Молоко Бурятии», сельскохозяйственный потребительский кооператив «Темник», ООО «Промтехэкспорт», ООО «Нирагран», ООО «ТД Профистар» и многие другие.

- Сегодняшнее мероприятие является одним из этапов многолетнего сотрудничества бизнес-сообществ России и Монголии. Сюда приехало более 17 регионов России, больше 46 компаний. Бурятия привезла 12 компаний. В основном, это продукты питания, медицина, промышленное оборудование. Основная надежда – на организацию B2B-встреч, - говорит руководитель центра поддержки экспорта республики Бурятия Руслан Гылыпкылов.

- Бизнес-миссия в Монголии поможет найти и привлечь иностранные компании, которые хотят приобрести качественную продукцию российских экспортно ориентированных компаний, - резюмировал Руслан Гылыпкылов.


Первый день бизнес-миссии открыл посол Российской Федерации в Монголии Алексей Евсиков, который пожелал российским компаниям успешных переговоров в Монголии.

Также участники миссии посетили семинар Евразийской экономической комиссии, посвящённого перспективам организации зоны свободной торговли ЕАЭС – Монголия и российско-монгольскому сотрудничеству.

С 18 по 20 сентября у бурятских компаний запланированы деловые встречи и выезды на предприятия.

Бизнес- миссия была проведена при поддержке АО «Российский экспортный центр», Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, торгового представительства РФ в Монголии.

Мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

   

Фото: Центр поддержки экспорта Бурятии

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экспорт Бурятия Монголия центр поддержки экспорта Бурятии

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