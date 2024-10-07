Экономика и бизнес 07.10.2024 в 11:10

На севере Бурятии угольные котельные переведут на газ

Сейчас рассматриваются два варианта поставки газа
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Текст: Андрей Константинов
На севере Бурятии угольные котельные переведут на газ
В Бурятии приступят к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) газификации угольных котельных Северобайкальска. Соответствующий проект распоряжения подготовил республиканский Минтранс. Как уточнили в министерстве, разработку ТЭО планируется начать в следующем году. На эти цели из республиканского бюджета предполагается выделить свыше 10 млн рублей.

- В настоящее время рассматриваются два варианта поставки сжиженного природного газа в Северобайкальск: строительство газопровода, соединяющего Иркутскую область и север Бурятии, и доставка топлива транспортом. В результате разработки технико-экономического обоснования будет определен наиболее эффективный способ, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В Северобайкальск планируется перевести на газ две котельные. Ранее уже были проведены переговоры по поставке сжиженного природного газа на север Бурятии с Иркутской нефтяной компанией.

Фото: «Номер один»
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