В Бурятии открылся новый таможенно-логистический терминал

Накануне в Бурятии состоялось знаковое событие – открылся новый таможенно-логистический терминал «Кяхта» (ТЛТ). Трехстороннее соглашение о его строительстве было подписано еще на ВЭФ-2022.

- Основной функционал терминала заключается в предоставлении грузоперевозчикам услуг по размещению товаров на временное хранение, таможенных процедурах и обработке грузов.

Терминал позволит разгрузить существующий международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и повысит его пропускную способность, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

В открытии объекта в режиме видеоконференцсвязи принял участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

- Создан современный, технологичный комплекс для обработки грузов, организации их временного хранения, проведения таможенной очистки товаров, радиационного и фитосанитарного контроля. Сформированная инфраструктура повысит оперативность прохождения таможенных процедур при перемещении грузов через российско-монгольскую границу. На этом направлении у нас сейчас функционирует 10 погранпереходов. Среди них автомобильный пункт пропуска «Кяхта» является как раз одним из наиболее загруженных. Новый терминал позволит расшить узкие места и увеличить пропускную способность. Это особенно актуально с учетом возрастающей роли азиатских стран в мировой экономике, и переориентации существенных объемов нашей внешней торговли на это направление. Встречный товаропоток с государствами восточного макрорегиона у нас продолжит расширяться. Поэтому сегодняшнее событие, можно смело сказать, вносит свой вклад в развитие внешнеэкономической деятельности России, – отметил Денис Мантуров.

Цель реализации проекта заключается в повышении эффективности и привлекательности для международного бизнеса. Услуги организациям оказываются на возмездной основе.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, терминал, который сегодня открывается в Кяхте, первый и пока единственный такой объект.

- Кяхта - это основной пункт пропуска и узел связи между Россией и Монголией. И растущий грузопоток - это как раз то, что отвечает поставленной Президентом задаче повышения в полтора раза пропускных способностей международных транспортных коридоров. Новая инфраструктура обработки грузов, обработки транспортных средств создаёт все необходимые условия для повышения пропускных способностей, - подчеркнул Глава региона.



Общая площадь терминала – 188, 8 тысяч кв. м, на ней расположены складские помещения, зоны досмотра, погрузочно-разгрузочные площадки, гостиница, ресторан и другие объекты. Современное оснащение складов обеспечивает возможность ежедневного представления на таможенное оформление более 200 единиц грузового автотранспорта и обслуживание всех операций в полном соответствии с требованиями Федеральной таможенной службы РФ.



На начальном этапе эксплуатации на ТЛТ уже трудится 50 человек. Всего же будет открыто от 150 до 180 новых рабочих мест. К 2025 году объект перейдет на круглосуточный режим работы.

У Кяхтинского терминала есть преимущество. Отсюда берет начало автомобильная дорога АН-3 Кяхта–Улан-Батор–Эрлянь–Тяньцзинь – кратчайший путь до китайской границы.

Для укомплектования терминала была закуплена необходимая техника, благодаря этому оформление на пункте займет не более десяти минут. Также он будет иметь статус обособленного таможенного поста. Это определяет прохождение через него всего импорта. Кроме того, на территории терминала имеются две аккредитованных лаборатории, которые позволят проверять на соответствие качества поставляемые продукты и прочие товары.

Фото: правительство Бурятии