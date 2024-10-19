В Бурятии планируют регулировать продовольственную инфляцию

По итогам первой недели октября в России подорожали все основные продукты питания, следует из данных Росстата. Только за неделю сливочное масло подорожало на 1,6%, пастеризованное молоко — на 1%. Также выросли цены на сметану, творог, сыры, хлеб, маргарин, говядину, рис, чай и т. д. В годовом выражении рост цен на продовольствие получается около 80%. Что очень далеко от заверений Центрального банка России об инфляции в 4% годовых. О том, что предпринимают федеральные и региональные органы власти по недопущению резкого роста цен в республике, читайте в материале «Номер один».Ситуация такова, что рост цен на продовольствие в Бурятии неизбежен, вопрос только в том, насколько плавным и не столь заметным будет этот рост.Рост продовольственной инфляции в Бурятии обусловлен несколькими факторами, включая как внутренние, так и внешние причины. Ослабление национальной валюты привело к удорожанию импорта продуктов питания, что, в свою очередь, влечет за собой рост цен на внутреннем рынке. На прошлой неделе рубль заметно ослабел по отношению к доллару (97 к 1) и юаню, который сегодня стоит уже 14 рублей. А ведь эти валюты являются основными для импорта продовольствия.Также резко увеличились затраты у сельхозпроизводителей. Повысились цены на энергоносители, удобрения, корма и другие материалы для сельского хозяйства, что привело к подорожанию конечной продукции. Например, для картофелеводов Бурятии рост издержек в 2024 году превысил 30%.В этом году также возникли проблемы с урожаем. Так, неблагоприятные погодные условия в Курской и Белгородской областях привели к неурожаю яблок. Зерновых и других культур в этом году в Нечерноземье тоже соберут меньше: негативным фактором для уборочной является соседство с театром военных из-за боевых действий.Но самым важным мотором раскручивания продовольственной инфляции в Бурятии становятся растущие зарплаты населения. Вернее, той части, которая получает зарплаты, в несколько раз превышающие средние по региону. Речь идет о сферах, связанных с ВПК. На них и ориентируются продавцы, увеличивая цены - и так купят.Таким образом, продовольственная инфляция в России - это результат взаимодействия множества факторов, как экономических, так и экзогенных. Поэтому экономисты полагают, что комплексный подход к решению этих проблем может помочь стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке.Особенно сложная ситуация складывается с куриными яйцами, которые в стране дорожают третью неделю подряд. О росте цен на 5% уже заявила птицефабрика «Окская». Все из-за подорожания сырья для комбикорма: зерновые составляющие выросли в цене на 40%, минеральные и витаминные комплексы — на 89%, а стоимость закупки упаковочных материалов - на 5,8%.В Улан-Удэ яйца тоже подорожали, но ненамного: с лета этого года - на 2-3%, и сегодня десяток куриных яиц реализуется в среднем за 120-164 рубля. В Бурятии к яйцам особое отношение, потому что их львиная доля поступает в республику с крупных птицефабрик Иркутска и Красноярска, а товар занимает много места и хрупок, транспортировка боком выходит для потребителя. У соседей яйца дешевле.Это не означает, что ничего нельзя сделать. Например, производители «держат» цены, но довольно манипулятивным методом. Так, осенью этого года потребителям существенно урезали пачки сливочного масла.Еще со времен СССР пачка масла весила 200 граммов - пятая часть килограмма, и потребитель путем нехитрых вычислений мог определить базовую величину. Стоимость одного килограмма масла была базой, стандартом. Но затем производители сократили толщину пачки масла, оставив прежнюю упаковку и цену, и тем самым вводят потребителя в заблуждение. Который видит по размерам такую же пачку, но фактически она стала легче на 40 граммов. А ведь не каждый покупатель будет искать граммы на стандартной, с первого взгляда, пачке.Экономисты называют подобное надувательство политкорректным словом «шрикфляция». Сейчас в Улан-Удэ 160-граммовые пачки сливочного масла стремительно захватывают прилавки, заменяя 180-граммовые пачки. Если такими темпами все будет развиваться, то скоро они докатятся до 100 граммовых пачек, а потом начнут продавать масло величиной со спичечный коробок.Между тем чиновники сегодня вынуждены что-то делать, чтобы приостановить рост цен на еду. В том числе заставляя сети и производителей замораживать цены.Так, соглашение о добровольном сдерживании цен могут распространить вообще на все товары. Соответствующий законопроект на днях опубликовала ФАС. Речь идет о снижении розничных цен, установлении предельных наценок на социально значимые товары.Напомним, что регулятор предлагает заключать такие соглашения не только по социально значимым, а вообще по всем продовольственным и непродовольственным товарам. Порядок определения необходимости таких соглашений и их добровольность при этом останутся неизменными. В поддержку своей инициативы ФАС приводит ожидаемые доводы: чтобы повышалась доступность товаров для граждан.ФАС считает, что такой порядок следует распространить на все регионы.В конце сентября «Известия» сообщили, что ФАС разработала проект постановления правительства, который предполагает отмену вознаграждения для торговых сетей от поставщиков за реализацию определенного количества куриных яиц. Сейчас оно составляет до 5% от стоимости приобретенной продукции. Для этого яйца первой и второй категорий хотят включить в перечень социально значимых продовольственных товаров. Инициативу поддержали в минэкономразвития и минсельхозе.Кроме того, ФАС провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях страны и выявила высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%. Речь идет о крупных федеральных сетях, например, о «Пятерочке».Но и в регионах столь высокие наценки на хлеб в порядке вещей. В Улан-Удэ такой хлеб продается под марками типа «фермерский».По словам председателя Общественной палаты Республики Бурятия Татьяны Думновой, сейчас государство может вмешаться в деятельность участников рынка, если продукты из 24 позиций начнут резко дорожать. Базовые продукты, такие как хлеб, крупы, молоко, мясо, овощи и фрукты, наиболее востребованы и влияют на уровень жизни населения.- Поэтому сдерживание цен на социально значимые продукты питания оправданное со стороны ФАС. Предпринятые меры необходимы, поскольку российская экономика находится на стадии перегрева. В ФАС считают, что расширение возможностей по стабилизации цен позволит снизить стоимость товаров и сделать их более доступными для российских потребителей, - полагает эксперт.В данном случае власти заключают с торговыми и производственными предприятиями соглашение, ограничивающее предельный рост цен на подорожавший продукт. Но делать это нужно крайне аккуратно, точечно и редко. Причем если раньше муниципалитеты были вправе ограничивать стоимость только социально значимых продуктов, то теперь они могут получить доступ к ценникам абсолютно на все, начиная с лекарств и заканчивая одеждой.- По моему мнению, нововведение ФАС будет сложно реализовать на практике на территории всей страны. Эта новация может быть реализована в регионах с высоким уровнем инфляции и с низкими доходами населения. У населения республики появится больше доступных товаров, если Бурятия начнет заключать договоры о стабилизации цен, - полагает Татьяна Думнова.Для этого органы власти должны определить перечень товаров первой необходимости, например, лекарства, средства гигиены, одежду и обувь, автомобильный бензин, строительные материалы и канцелярские товары.То есть товары, которые занимают максимальную долю в расходах жителей Бурятии, а также те, которые быстрее всего дорожают.Конечно, этот механизм — не универсальное решение всех проблем, но все будет зависеть от правильной его реализации на региональном уровне.По мнению председателя Общественной палаты РБ, властям также необходимо выстроить оперативный мониторинг по ценам на хлеб. На уровне республики необходимо развернуть работу по продаже местной продукции на ярмарках, предоставить места для сельчан по продаже молока, мяса и овощей, полуфабрикатов. Создать региональный банк еды для малообеспеченных слоев населения, открыть социальные столовые.Насколько эти меры окажутся действенными?Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отмечает, что «у российских экономистов в нынешней геополитической ситуации, когда значительные средства бюджета идут на нужды обороны, нет рецепта, использование которого помогло бы остановить инфляцию на официально заявленном уровне 4-5% и больше».По его словам, урегулирование конфликта, снятие санкций и, главное, отмена российских контрсанкций могли бы значительно уменьшить инфляционное давление на потребителей. Но при условии, что в мире не возникнет весьма вероятный в ближайшие годы глобальный экономический кризис.Напомним, десять лет назад российское правительство решило наказать западных сельхозпроизводителей, введя запрет на поставку к нам их качественной и недорогой сельхозпродукции (где издержки производства ниже, чем в холодной России). Что резко уменьшило конкуренцию и вызвало рост цен на китайскую, турецкую и среднеазиатскую сельхозпродукцию. Таким образом, ценники на полках наших магазинов в какой-то степени будут определяться результатами ноябрьской выборной президентской кампании за океаном.Фото: «Номер один»