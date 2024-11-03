Крупнейшая компания Бурятии избавилась от киприотов

ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат» (ООО «ОЗГОК») обрел самостоятельность, избавившись от принадлежности компании с острова Кипр. Таким результатом завершился судебный процесс по иску ООО к УФНС по Республике Бурятия. Для республики это было редчайшее разбирательство. И не только из-за того, что «Озерный» - одна из крупнейших фирм в Бурятии и имеет уставный капитал в более чем 2 млрд рублей.В иске, который ООО «ОЗГОК» подало в Арбитражный суд Бурятии, компания ходатайствовала о признании за ним права собственности на 99,9999% доли в его же уставном капитале. Ранее эта доля принадлежала кипрской компании из Никосии Morales (Overseas) Limited. Кипр, как известно, популярная офшорная территория.ООО «ОЗГОК» создано в 2013 году путем реорганизации (в форме преобразования) ряда фирм. Предшественниками компании были довольно известные юрлица: ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат», ООО «Ермаковский горно-металлургический комбинат», ООО «Холоднинский горно-обогатительный комбинат», а также ООО «Лизинговая компания «МВС-Озерное».Ведущую роль в этой бизнес-истории слияния воедино играла, очевидно, Morales (Overseas) Limited. Согласно информации, которую легко найти в интернете, ей принадлежало 100% акций ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат», одного из участников слияния.Акционерами ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат» являлись весьма известные в республике люди. У ОАО был огромный список аффилированных лиц (юридических и физических). Он занимал десятки страниц. Основу списка, конечно, составляли неизвестные жителям Бурятии такие люди и компании, как Эфстратиос Менелао, Георгиос Георгиу, «Майнинг банк оф Конго» и «ИФК Метрополь Канада Инк.», а также множество других иностранцев, россиян, фирм.Но в числе более-менее известных аффилированных лиц можно назвать Баира Цыренова (был членом Совета директоров ОАО), Михаила Слипенчука, Илью Охтырского, Дмитрия Гармаева. Были в аффилированном списке ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири», ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь», ООО «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)», ООО «Бурятский деловой центр» и др.Господствуя в былом ОАО, Morales (Overseas) Limited продолжила абсолютно господствовать и в новом ООО. Но всему рано или поздно приходит конец.Как мы упомянули выше, Morales (Overseas) Limited обладала 99,9999-процентной доли в ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат». Остальное – 0,001% – принадлежало генеральному директору ООО Илье Охтырскому.Из заявления истца следовало, что с долей кипрской компании сложилась странная ситуация. В октябре прошлого года компания ликвидирована. Ликвидатор Николас Пелидес сообщил ООО «ОЗГОК» об этом факте в апреле 2024 года. Причем исчезла не только эта компания, но и материнская, которая владела ею.«С 2021 года данная компания находилась в процедуре ликвидации и фактически не принимала никакого участия в деятельности общества. У компании «Моралес (Оверсис) Лимитед» отсутствуют правопреемники. У компании «Моралес (Оверсис) Лимитед» был один акционер – компания «МВС Ресорсис Лимитед», которая также ликвидирована 5 октября 2023», - отметил истец.Ликвидация компании, имевшей такую большую долю в бурятском горнодобывающем ООО, привела к тому, что стало невозможно проводить общее собрание участников ООО, а это затрудняет деятельность предприятия.Дошло до того, что, прознав про кипрский казус, УФНС по Бурятии несколько месяцев назад внесло в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений. Это повлекло за собой блокировку совершения любых регистрационных действий, и даже появилась возможность последующего исключения предприятия из ЕГРЮЛ. Поэтому оно и решило через суд взять бывшие кипрские акции в свою собственность.В качестве факта, подтверждающего ликвидацию кипрской компании, «ОЗГОК» представил в суд сертификат, выданный Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр, который подтверждал, что компания «Моралес (Оверсис) Лимитед» реально ликвидирована. Этот сертификат даже перевели на русский язык и заверили у нотариуса.ГОК спросил Николаса Пелидеса, есть ли у Morales (Overseas) Limited правопреемники. Киприот в сентябре текущего года заверил, что компания никогда больше не будет принимать участия в деятельности их предприятия, а правопреемники отсутствуют. В ходе судебного процесса выяснилось, что Пелидес намеревался вывести ликвидируемую компанию из состава участников ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат». Пелидес, оказывается, выдал доверенность на имя одной гражданки России, наделив ее полномочиями по проведению выхода.Женщина зарегистрировала у российского нотариуса заявление о намерении Morales (Overseas) Limited выйти из состава. Но так получилось, что оперативно завершить добровольный выход не удалось, так как нотариус затребовал дополнительные документы. Их не успели оформить и доставить на территорию России. А Николас Пелидес тем временем ликвидацию уже закончил, и 99,9999%-ной доли повисли в воздухе.Был ли суд в Бурятии полностью уверен, что все обстоит так, как ему сообщили? Наверное, не совсем. Фемида предпочла высказаться в осторожных оборотах. Якобы представленные доказательства «подтверждают с разумной степенью достоверности факт прекращения правоспособности иностранного лица без правопреемства в отношении доли ликвидированного участника».Горнодобывающее предприятие указало, что его основной кипрский участник с 2021 года, когда стартовала его ликвидация, не принимает практически никакого участия в деятельности ООО.«Годовые общие собрания участников Общества признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кворума. Единственное общее собрание участников Общества в рассматриваемый период состоялось 4 июля 2022. Это собрание состоялось только потому, что на нем рассматривался крайне важный вопрос (о продлении полномочий генерального директора Общества).Второму участнику Общества и его генеральному директору удалось убедить ликвидатора компании в необходимости обеспечить участие представителя компании на данном собрании. В связи с этим ликвидатор компании выдал доверенность на представителя в России со строго ограниченными полномочиями - для голосования исключительно по вопросу продления полномочий генерального директора», - рассказал подробности представитель истца.В суде признали, что сохранение ситуации, при которой доля в уставном капитале ООО продолжает считаться принадлежащей утратившему правоспособность участнику, недопустимо, поскольку входит в противоречие с «существом юридической конструкции Общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы предпринимательства».Исковые требования «Озерного горно-обогатительного комбината» к бурятскому УФНС суд удовлетворил. Юридической основой такого решения провозгласили то, что ликвидация участника Общества, в ходе которой не происходит правопреемства в отношении принадлежащих ему долей, свидетельствует по существу о фактически состоявшемся добровольном выходе участника из Общества.После вступления вердикта в силу ГОК должен обратиться в соответствующий орган с заявлением о корректировке информации в ЕГРЮЛ относительно участников ООО. Так как налоговая служба не выступала с протестами против исковых требований ООО, то обжаловать вердикт никто не будет, и он быстро обретет законную силу.ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат» считается перспективным предприятием. Станет ли консолидация компании толчком к ускорению развития?Если место кипрской компании хотя бы частично займет новый участник, который привнесет что-то свое, то новое ускорение, думаем, возможно. Но придется поделиться властью над компанией.Если полученные 99,9999%-ной доли останутся просто долей во владении ООО, то можно будет говорить о снятии препятствия. Правда исчезновение препятствия не означает, что автоматически произойдет новый толчок вперед.К чему приведет данная победа в суде, зависит от уровня мышления владельцев ГОКа.