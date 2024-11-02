Экономика и бизнес 02.11.2024 в 17:11

Иволгинский район обогнал Улан-Удэ

Он достиг наилучших результатов социально-экономического развития
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Иволгинский район обогнал Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Сегодня на совещании главы Бурятии с руководителями муниципальных образований объявили итоги комплексной оценки уровня развития районов и городских округов республики за 2023 год.

Как сообщили в министерстве экономики, комплексная оценка проводится ежегодно для стимулирования властей районов и городских округов на достижение наилучших результатов социально-экономического развития.

Как уточнили в министерстве, по итогам 2023 года лидерами стали:

В группе с численностью населения до 20 тысяч человек :

1 место - Еравнинский район

2 место - Северо-Байкальский район

3 место - Баунтовский район

В группе с численностью населения от 20 до 30 тысяч человек:

1 место - Тункинский район

2 место - Бичурский район

3 место - Прибайкальский район

В группе с численностью свыше 30 тысяч человек:

1 место - Иволгинский район

2 место - городской округ г. Улан-Удэ

3 место - Селенгинский район

Все новости

Иволгинский район обогнал Улан-Удэ
02.11.2024 в 17:11
В Бурятии разговор на тюремную тематику закончился смертью
02.11.2024 в 17:00
36-летняя женщина пострадала на пожаре в Улан-Удэ
02.11.2024 в 16:49
В Улан-Удэ открыли первый модульный спортзал
02.11.2024 в 15:08
Владимир Павлов вручил ключи от школьных автобусов
02.11.2024 в 14:52
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла мужчину от разорения
02.11.2024 в 14:42
В Бурятии из-за непогоды слетели с трассы две машины
02.11.2024 в 14:15
Глава Бурятии посетил мемориал погибшим бойцам СВО
02.11.2024 в 13:40
В Бурятии сгорели два дома
02.11.2024 в 12:40
В Улан-Удэ мошенники развели психолога и его друга
02.11.2024 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
Предприниматели Бурятии получат субсидии на развитие туризма
Заявки принимаются до 5 ноября
31.10.2024 в 16:11
Рост потребления электроэнергии грозит жителям Бурятии отключениями
Особенно остро проблема стоит в Улан-Удэ
29.10.2024 в 17:08
Цементный завод в Бурятии подвел предварительные итоги строительного сезона
Предприятие наращивает объемы производства и реализацию продукции
29.10.2024 в 15:45
Ставки по вкладам могут повысить до 25% годовых
В Бурятии вкладчики ждут дополнительных доходов
27.10.2024 в 18:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru