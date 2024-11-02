Экономика и бизнес 02.11.2024 в 17:11
Иволгинский район обогнал Улан-Удэ
Он достиг наилучших результатов социально-экономического развития
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на совещании главы Бурятии с руководителями муниципальных образований объявили итоги комплексной оценки уровня развития районов и городских округов республики за 2023 год.
Как сообщили в министерстве экономики, комплексная оценка проводится ежегодно для стимулирования властей районов и городских округов на достижение наилучших результатов социально-экономического развития.
Как уточнили в министерстве, по итогам 2023 года лидерами стали:
В группе с численностью населения до 20 тысяч человек :
1 место - Еравнинский район
2 место - Северо-Байкальский район
3 место - Баунтовский район
В группе с численностью населения от 20 до 30 тысяч человек:
1 место - Тункинский район
2 место - Бичурский район
3 место - Прибайкальский район
В группе с численностью свыше 30 тысяч человек:
1 место - Иволгинский район
2 место - городской округ г. Улан-Удэ
3 место - Селенгинский район
Как сообщили в министерстве экономики, комплексная оценка проводится ежегодно для стимулирования властей районов и городских округов на достижение наилучших результатов социально-экономического развития.
Как уточнили в министерстве, по итогам 2023 года лидерами стали:
В группе с численностью населения до 20 тысяч человек :
1 место - Еравнинский район
2 место - Северо-Байкальский район
3 место - Баунтовский район
В группе с численностью населения от 20 до 30 тысяч человек:
1 место - Тункинский район
2 место - Бичурский район
3 место - Прибайкальский район
В группе с численностью свыше 30 тысяч человек:
1 место - Иволгинский район
2 место - городской округ г. Улан-Удэ
3 место - Селенгинский район