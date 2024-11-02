Иволгинский район обогнал Улан-Удэ

Сегодня на совещании главы Бурятии с руководителями муниципальных образований объявили итоги комплексной оценки уровня развития районов и городских округов республики за 2023 год.Как сообщили в министерстве экономики, комплексная оценка проводится ежегодно для стимулирования властей районов и городских округов на достижение наилучших результатов социально-экономического развития.Как уточнили в министерстве, по итогам 2023 года лидерами стали:1 место - Еравнинский район2 место - Северо-Байкальский район3 место - Баунтовский район1 место - Тункинский район2 место - Бичурский район3 место - Прибайкальский район1 место - Иволгинский район2 место - городской округ г. Улан-Удэ3 место - Селенгинский район