Экономика и бизнес 05.11.2024 в 16:17
Юрлицам, использующим полигон в Нижнем Саянтуе, необходимо заключить договор с «ЭкоАльянсом»
Этот полигон передан в аренду региональному мусорному оператору
Полигон ТБО в Нижнем Саянтуе, который раньше находился в ведении Комбината по благоустройству Улан-Удэ, с 1 ноября обслуживает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам ООО «ЭкоАльянс». В связи с этим юридическим лицам, пользующимся услугами полигона, необходимо перезаключить договоры.
«По вопросам заключения договоров юридическим лицам необходимо обратиться в адрес регоператора по электронной почте poligon@ekoalyans.com или по номеру телефона: 37-91-95 (добавочные 4215, 4217). График работы полигона и цены остаются прежними», - сообщили в «ЭкоАльянсе».
Как пояснили в компании, для физических лиц, самостоятельно вывозящих отходы, которые не относятся к ТКО и не входят в тариф (строительные отходы, ветки и прочее), ситуация не изменится.
«Бесплатный прием отходов в этом году осуществлялся в месячник чистоты. В настоящий момент акция завершена. ТКО самостоятельно граждане вывозить не должны, так как данная услуга оказывается региональным оператором и является обязательной. «ЭкоАльянсом» будет рассмотрен вариант проведения разовых мероприятий по бесплатному приему отходов у населения. Однако, на постоянной основе принимать ТБО не представляется возможным ввиду затратности дальнейшей работы с отходами на самом полигоне», - рассказали в компании.
«По вопросам заключения договоров юридическим лицам необходимо обратиться в адрес регоператора по электронной почте poligon@ekoalyans.com или по номеру телефона: 37-91-95 (добавочные 4215, 4217). График работы полигона и цены остаются прежними», - сообщили в «ЭкоАльянсе».
Как пояснили в компании, для физических лиц, самостоятельно вывозящих отходы, которые не относятся к ТКО и не входят в тариф (строительные отходы, ветки и прочее), ситуация не изменится.
«Бесплатный прием отходов в этом году осуществлялся в месячник чистоты. В настоящий момент акция завершена. ТКО самостоятельно граждане вывозить не должны, так как данная услуга оказывается региональным оператором и является обязательной. «ЭкоАльянсом» будет рассмотрен вариант проведения разовых мероприятий по бесплатному приему отходов у населения. Однако, на постоянной основе принимать ТБО не представляется возможным ввиду затратности дальнейшей работы с отходами на самом полигоне», - рассказали в компании.