Экономика и бизнес 05.11.2024 в 16:17

Юрлицам, использующим полигон в Нижнем Саянтуе, необходимо заключить договор с «ЭкоАльянсом»

Этот полигон передан в аренду региональному мусорному оператору
A- A+
Юрлицам, использующим полигон в Нижнем Саянтуе, необходимо заключить договор с «ЭкоАльянсом»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Полигон ТБО в Нижнем Саянтуе, который раньше находился в ведении Комбината по благоустройству Улан-Удэ, с 1 ноября обслуживает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам ООО «ЭкоАльянс». В связи с этим юридическим лицам, пользующимся услугами полигона, необходимо перезаключить договоры.

«По вопросам заключения договоров юридическим лицам необходимо обратиться в адрес регоператора по электронной почте poligon@ekoalyans.com или по номеру телефона: 37-91-95 (добавочные 4215, 4217). График работы полигона и цены остаются прежними», - сообщили в «ЭкоАльянсе».

Как пояснили в компании, для физических лиц, самостоятельно вывозящих отходы, которые не относятся к ТКО и не входят в тариф (строительные отходы, ветки и прочее), ситуация не изменится.

«Бесплатный прием отходов в этом году осуществлялся в месячник чистоты. В настоящий момент акция завершена. ТКО самостоятельно граждане вывозить не должны, так как данная услуга оказывается региональным оператором и является обязательной. «ЭкоАльянсом» будет рассмотрен вариант проведения разовых мероприятий по бесплатному приему отходов у населения. Однако, на постоянной основе принимать ТБО не представляется возможным ввиду затратности дальнейшей работы с отходами на самом полигоне», - рассказали в компании.
Теги
полигон экоальянс

Все новости

Юрлицам, использующим полигон в Нижнем Саянтуе, необходимо заключить договор с «ЭкоАльянсом»
05.11.2024 в 16:17
В Бурятии торжественно открылся Институт восточной медицины
05.11.2024 в 16:08
В Бурятии открыли мемориал погибшим военным
05.11.2024 в 16:00
В Улан-Удэ жителей многоэтажки заставляли платить за отопление парковки
05.11.2024 в 15:42
В Улан-Удэ почти завершено благоустройство дороги по улице Советская
05.11.2024 в 15:41
В Бурятии поддержали девять турпроектов на сумму почти 20 миллионов рублей
05.11.2024 в 15:03
С жителя Бурятии взыскали компенсацию за смертельный наезд
05.11.2024 в 15:03
Житель Бурятии воспользовался найденной картой и получил уголовку
05.11.2024 в 14:45
В центре Улан-Удэ построят новую подстанцию
05.11.2024 в 14:29
В Бурятии похолодает до минус 30
05.11.2024 в 14:07
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Крупнейшая компания Бурятии избавилась от киприотов
ООО «ОЗГОК» сменило владельца контрольного пакета акций
03.11.2024 в 07:00
Иволгинский район обогнал Улан-Удэ
Он достиг наилучших результатов социально-экономического развития
02.11.2024 в 17:11
Предприниматели Бурятии получат субсидии на развитие туризма
Заявки принимаются до 5 ноября
31.10.2024 в 16:11
Рост потребления электроэнергии грозит жителям Бурятии отключениями
Особенно остро проблема стоит в Улан-Удэ
29.10.2024 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru