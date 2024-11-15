Экономика и бизнес 15.11.2024 в 13:26

С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта

На первичное жилье - до 28,4 процентов, на вторичное - до 28,1 процентов
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%. При этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.

- С 15 ноября «Сбер» повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ (облигаций федерального займа).Таким образом, минимальная ставка на «Домклик» по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном - 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, - сообщает пресс-служба банка.

В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита.

Таким образом, по «Семейной ипотеке» минимальная средневзвешенная ставка на «Домклик» составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей.

Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн - 12,9%.

По «Ипотеке для ИТ» - 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.

- Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях, - пишет Сбербанк.

 

Фото: Номер один

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